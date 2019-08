BM, Libya açıklarında bir teknenin batması sonucu kaybolan 40 kişinin hayatından endişeli

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Temsilciliği (BMMYT), Libya açıklarında bir göçmen teknesinin batması sonucu kaybolan en az 40 kişinin hayatlarından endişe ettiklerini açıkladı.

BMMYT Sözcüsü Charlie Yaxley, yaklaşık 40 kişinin kayıp ya da hayatını kaybetmiş olabileceğini belirterek, yaklaşık 60 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yaxley, “Libya açıklarında bir geminin batması konusunda çok kötü haberler geliyor. Detaylarla ilgili hala çok eksik var.” dedi.

Around 60 people have been rescued and returned to shore.

At least 40 people are estimated to be dead or missing.

