Başbakanlıkdan hayat pahalılığı ve fotoğraf konusunda açıklama

Başbakanlık, Sendikal Platform adına Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil tarafından öne sürülen hayat pahalılığı rakamlarıyla oynandığı ve Başbakan’ın dairelere asılacak fotoğrafı için 200 bin Türk Lirası harcandığına yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu kaydetti.

Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, hayat pahalılığının eksi çıkmasının nedeninin Başbakanlık İstatistik Kurumu Başkanı Türel Öksüzoğlu’nun açıkladığı gibi son üç aydır otomobil fiyatlarındaki Katma Değer Vergisi ile sabit telefon ücretlerindeki indirimler olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Başbakanlık tarafından alınan çerçevelerin de iddia edildiği gibi tanesi 400 TL ‘ye değil (40X50 LMN 46-03-Cam Çerçeve) 60 TL’ye alındığı ve çerçeveler için toplamda 200 bin TL değil 30 bin TL ödendiği belirtildi.

Devlet daire ve kurumlarına Başbakan fotoğrafı asılmasının Başbakan Ersin Tatar döneminde ilk kez yapılan bir uygulama olmadığı, bir gelenek haline geldiği de ifade edilen Başbakanlık açıklaması şöyle:

“Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil ne yazık ki Başbakanımız Sayın Ersin Tatar’la ilgili yalanlarını sürdürüyor. Elcil, tarafından gerek hayat pahalılığı ile oynandığına, gerekse hükümetin Başbakan’ın dairelere asılacak fotoğrafı için 200 bin Türk Lirası harcandığına ilişkin ileri sürülen iddialar gerçek dışıdır. Başbakanlık İstatistik Kurumu Başkanı Türel Öksüzoğlu’nun daha önce kamuoyuna açıkladığı üzere hayat pahalılığının eksi çıkmasının nedeni, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde son üç aydır otomobil fiyatlarındaki Katma Değer Vergisi ile, sabit telefon ücretlerindeki indirimlerdir.

Sayın Başbakanımızın her hangi bir şekilde hayat pahalılığını düşük tutun diye bir talimatı asla söz konusu değildir, olmaz. Sayın Başbakan, her zaman olduğu gibi bugün de Devlet’in vatandaş için olduğunun bilinci ile halk yararına çalışmaktadır. Elcil kendi iddiasında bir fotoğraf çerçevesinin tanesi en iyi şartlarda 100 TL olduğunu Başbakanlığın ise bunların tanesine 400 TL verdiğini iddia etmiştir. Oysa, Başbakanlık tarafından alınan çerçeveler idda edildiği gibi tanesi 400 TL değil (40X50 LMN 46-03-Cam Çerçeve) 60 TL’dir. Yine Elcilin idda ettiği gibi toplamda 200 bin TL çerçeve parası ödenmiş değil 30 binTL ödenmiştir.

Devlet daire ve kurumlarına Başbakan fotoğrafı asılması ise Sayın Başbakan Ersin Tatar döneminde ilk kez yapılan bir uygulama değil bir gelenek haline gelmiştir. Her hükümet döneminde Başbakanlık tarafından Başbakan olarak görev yapanların fotoğrafları basılmış, bunlar için harcama yapılmış ve devlet dairelerine asılmıştır.”