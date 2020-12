Barçın: Uygulama hukuken doğru

Kamu Görevlileri Yasası Madde 24A’ya göre 13. Maaş hesaplaması şu şekilde yapılmaktadır: On üçüncü maaş, tahsisatlar hariç olmak üzere, Aralık ayı maaşına eşit tutarda her yıl sonu verilen bir ikramiyedir. On üçüncü maaş ikramiyesinden gelir vergisi dışında başka herhangi bir kesinti yapılmaz.

On üçüncü maaş ikramiyesi, emeklilik menfaatlerinin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Yani özetle 13. Maaş kişinin bareminin brütünden sadece gelir vergisi çıkarılmak suretiyle hesaplanmakta olup tahsisatlar da 13. Maaşta ödenmemektedir.

Bu çerçevede bunca zamandır Maliye Bakanlığı bu işlemi yaparken Aralık ayı maaşındaki gelir vergisini Brüt maaştan çıkıp 13. Maaş ödemesi yapmaktaydı. Tabii Aralık ayı için ödenen maaşa yönelik gelir vergisi hesaplanırken ödenen gerek emeklilik iştirak payı gerekse sosyal güvenlik primleri için vergi muafiyeti verilmekteydi.

13. Maaş’ta emeklilik iştirak payı ve/veya sosyal güvenlik primi kesilmediği için bu sefer Aralık ayı gelir vergisi uygulanmayıp yani emeklilik için kesintilere muafiyet verilmeyip gelir vergisi hesaplandığı için geçen senelere göre ödenen gelir vergisi artmıştır.

Bu uygulama hukuken doğru olup, 13. Maaştan ödenen gelir vergisi miktarının artmasının nedeni budur.