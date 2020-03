Baraka’dan evlerde nitelikli zaman geçirmek için 14.00’den 22.00’ye kampanyası

Baraka Kültür Merkezi, evlerde nitelikli zaman geçirmek için kampanya başlattı. Her gün saat 14.00’de derneğin Facebook hesabından yapılacak paylaşım saat 22.00’de yorumlanacak ve fikir alış verişi yapılacak.

Dernekten yapılan açıklamada; Pazartesi Argasdi dergisinden yazılar, Salı çocuklara etkinlikler, Çarşamba müzik, Perşembe şiir, Cuma tiyatro, Cumartesi film, Pazar kitap etkinlikleri olacağı belirtildi, şu ifadelere yer verildi:

“Birarada olmak, birbirimizin desteğini hissetmek için aynı çatı altında veya yan yana olmamız şart değil.

İyi ve kötü günde, her yaştan dostlarımızla her daim birlikteyiz.

Kurulduğumuz günden bu yana sokağı boş bırakmayan, lokalinde sürekli etkinlikler yapan bir kültür derneği olarak, şimdi de sosyal medya üzerinden buluşmak istiyoruz sizlerle…

Çünkü birbirimize ihtiyacımız var.

Çünkü insan, coronaya rağmen sosyal bir varlık ve beden ile ruh sağlığımızı bütün olarak koruyabiliriz.

Evlerimizde kaldığımız şu günlerde biraz olsun rahatlamak ve nitelikli vakit geçirmek için her gün öğlen 2’de bir paylaşım yapacağız ve her akşam saat 22’de paylaşımın altına yazacağınız yorumlarla zenginleşecek, birbirimizin fikirleriyle besleneceğiz.

Kültürle, sanatla, sağlıkla kalın.”