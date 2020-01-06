“Avustralya yangını aylarca sürebilir”

7 milyon hektarlık alanı kül olan, 24 insanı, sadece bir eyalette yarım milyar hayvanını kaybeden Avustralya, yangına karşı 3 bin askeri seferber etmesinin ardından yeniden yapılanma için 1.39 milyar dolarlık paket açtı.

Ama Başbakan’ın “Yangınlar devam ediyor ve daha aylarca yanacak” uyarısı Avustralya’nın ufkunu daha da kararttı.

Okyanusya kıtasının büyük bölümünü oluşturan Avustralya ormanlık ve çalılık bölgelerde başlayan, aylardır devam eden ve giderek şiddetlenen yangınlar karşısında ölüm kalım mücadelesi veriyor.

Sadece bu ülkeye özgü, bazısı nesli tükenme tehlikesi altında bulunan hayvan türlerinin yaşadığı Avustralya’da bügüne dek yangınların bilançosu hayvanlar için insanlardan da vahim oldu.

Yangın yüzünden ülke çapında en az 24 insan öldü.

Yangından en çok etkilenen Yeni Güney Galler eyaletinde yarım milyar hayvanın yangın yüzünden can verdiği tahmin ediliyor.

Sydney Üniversitesi’nden ekolojistler, eylül ayından beri 480 milyon memeli hayvan, kuş ve sürüngenin doğrudan yangınlarla ya da yangından kaynaklanan nedenlerle öldüğü tahminini paylaştı.

Ekoloji profesörü Chris Dickman, gerçek rakamın tahminlerden çok daha büyük olabileceğini belirtti.

Ekolojistler, yangınların başka eyaletleri de sarması nedeniyle bu sayının artabileceği uyarısı yaptı.

Heartbreaking footage of kangaroos fleeing has been captured in Monaro, NSW, as bushfires close in. For more fire updates: https://t.co/m3qKpIZsu5 pic.twitter.com/Jo6MDtuygC — news.com.au (@newscomauHQ) December 31, 2019

Aylardır Avustralya’dan ilerleyen yangın duvarlarından kaçan kanguruların, kömüre dönmüş koalaların, ağaçlardan ölü bedenleri düşen kakadu papağanlarının görüntüleri geliyor.

Volunteer Firefighter in Australia saving a koala bear via /r/pics https://t.co/4Cs81QUUOJ pic.twitter.com/gDvzaGBA1F — Bomb Voyage | Le Pig-al Patrol (@v0y4ge) January 5, 2020

Yeni Güney Galler eyaletinin orta-kuzay yakasındaki koala nüfusunun üçte birine tekabül eden en az 8000 koala dört aydan kısa sürede öldü. Yaşam alanlarının da yaklaşık üçte biri yok oldu. Bu yüzden uzmanlar, koala soyunun kurtarılamayabileceği görüşünde.

Avustralya'da 8 binden fazla koala yangında telef oldu. Yangından kurtulan bir koala'nın su içişi sosyal medyada gündem oldu. #avustralyayanıyor #AustralianFires pic.twitter.com/na3fXkY5e9 — Bilim Arşivi (@bilimarsivi) January 6, 2020

Yangından etkilenen diğer eyaletlerde de kayda değer koala nüfusu var, ama kaçının kaybedildiğine dair henüz bir sayı açıklanmadı.

Avustralya Çevre Bakanı Sussan Ley, Yeni Güney Galler eyaletindeki kontrol edilemeyen yangından dolayı bölgede bulunan koala nüfusunun %30'unun ölmüş olabileceğini açıkladı.#AustraliaBushfires pic.twitter.com/HAqlVobU03 — Pi sayısı π ² (@PisayPi) January 6, 2020