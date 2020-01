“Avustralya yangını aylarca sürebilir”

7 milyon hektarlık alanı kül olan, 24 insanı, sadece bir eyalette yarım milyar hayvanını kaybeden Avustralya, yangına karşı 3 bin askeri seferber etmesinin ardından yeniden yapılanma için 1.39 milyar dolarlık paket açtı.

Ama Başbakan’ın “Yangınlar devam ediyor ve daha aylarca yanacak” uyarısı Avustralya’nın ufkunu daha da kararttı.

Okyanusya kıtasının büyük bölümünü oluşturan Avustralya ormanlık ve çalılık bölgelerde başlayan, aylardır devam eden ve giderek şiddetlenen yangınlar karşısında ölüm kalım mücadelesi veriyor.

Sadece bu ülkeye özgü, bazısı nesli tükenme tehlikesi altında bulunan hayvan türlerinin yaşadığı Avustralya’da bügüne dek yangınların bilançosu hayvanlar için insanlardan da vahim oldu.

Yangın yüzünden ülke çapında en az 24 insan öldü.

Yangından en çok etkilenen Yeni Güney Galler eyaletinde yarım milyar hayvanın yangın yüzünden can verdiği tahmin ediliyor.

Sydney Üniversitesi’nden ekolojistler, eylül ayından beri 480 milyon memeli hayvan, kuş ve sürüngenin doğrudan yangınlarla ya da yangından kaynaklanan nedenlerle öldüğü tahminini paylaştı.

Ekoloji profesörü Chris Dickman, gerçek rakamın tahminlerden çok daha büyük olabileceğini belirtti.

Ekolojistler, yangınların başka eyaletleri de sarması nedeniyle bu sayının artabileceği uyarısı yaptı.

Heartbreaking footage of kangaroos fleeing has been captured in Monaro, NSW, as bushfires close in.

For more fire updates: https://t.co/m3qKpIZsu5 pic.twitter.com/Jo6MDtuygC

— news.com.au (@newscomauHQ) December 31, 2019