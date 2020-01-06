Yaşam

“Avustralya yangını aylarca sürebilir”

6 Ocak 2020

7 milyon hektarlık alanı kül olan, 24 insanı, sadece bir eyalette yarım milyar hayvanını kaybeden Avustralya, yangına karşı 3 bin askeri seferber etmesinin ardından yeniden yapılanma için 1.39 milyar dolarlık paket açtı.

Ama Başbakan’ın “Yangınlar devam ediyor ve daha aylarca yanacak” uyarısı Avustralya’nın ufkunu daha da kararttı.

Okyanusya kıtasının büyük bölümünü oluşturan Avustralya ormanlık ve çalılık bölgelerde başlayan, aylardır devam eden ve giderek şiddetlenen yangınlar karşısında ölüm kalım mücadelesi veriyor.

Sadece bu ülkeye özgü, bazısı nesli tükenme tehlikesi altında bulunan hayvan türlerinin yaşadığı Avustralya’da bügüne dek yangınların bilançosu hayvanlar için insanlardan da vahim oldu.

Yangın yüzünden ülke çapında en az 24 insan öldü.

Yangından en çok etkilenen Yeni Güney Galler eyaletinde yarım milyar hayvanın yangın yüzünden can verdiği tahmin ediliyor.

Sydney Üniversitesi’nden ekolojistler, eylül ayından beri 480 milyon memeli hayvan, kuş ve sürüngenin doğrudan yangınlarla ya da yangından kaynaklanan nedenlerle öldüğü tahminini paylaştı.

Ekoloji profesörü Chris Dickman, gerçek rakamın tahminlerden çok daha büyük olabileceğini belirtti.

Ekolojistler, yangınların başka eyaletleri de sarması nedeniyle bu sayının artabileceği uyarısı yaptı.

Aylardır Avustralya’dan ilerleyen yangın duvarlarından kaçan kanguruların, kömüre dönmüş koalaların, ağaçlardan ölü bedenleri düşen kakadu papağanlarının görüntüleri geliyor.

Yeni Güney Galler eyaletinin orta-kuzay yakasındaki koala nüfusunun üçte birine tekabül eden en az 8000 koala dört aydan kısa sürede öldü. Yaşam alanlarının da yaklaşık üçte biri yok oldu. Bu yüzden uzmanlar, koala soyunun kurtarılamayabileceği görüşünde.

Yangından etkilenen diğer eyaletlerde de kayda değer koala nüfusu var, ama kaçının kaybedildiğine dair henüz bir sayı açıklanmadı.

Günün 18 ila 22 saatini uyuyarak geçiren ve yavaş hareket eden koalalar için okaliptüs yaprakları olmazsa olmaz gıda kaynağı. Bir bölgede birkaç nesil boyunca yaşayan bir koala, 50 kilometre uzağa taşınamıyor, zira aynı alana, aynı ağaç türüne ihtiyaç duyuyor, farklı koşullara uyum sağlayamıyor.

 



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