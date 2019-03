Auschwitz Müzesi: Poz verirken burada 1 milyondan fazla kişinin öldürüldüğünü unutmayın

Müze yönetimi, yaklaşık 1 milyon kişinin öldürüldüğü Auschwitz toplama kampının sosyal medyada ‘like alma’ yarışına alet edilmesine isyan etti.

Nazi Almanyası tarafından 2. Dünya Savaşı döneminde kurulmuş en büyük toplama olan ve daha sonra müzeye çevrilen Polonya’daki Auschwitz Müzesi’nin yöneticileri ziyaretçilere önemli bir uyarıda bulundu.

Dün müzenin Twitter’ından yapılan açıklamada ziyaretçiler tarafından paylaşılan fotoğraflara dikkat çekildi ve ‘eğer burada öldürülenlere saygı duymayacaklarsa gelmemeleri’ mesajı verildi.

Kampta bulunan tren raylarında denge kurmaya çalışırken çekilen ve paylaşılan fotoğrafların yer aldığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Auschwitz Müzesi’ne geldiğiniz zaman buranın 1 milyondan fazla kişinin öldürüldüğü bir yer olduğunu hatırlayın. Onlara saygı gösterin. Dengede yürümeyi öğrenmek için, yüz binlerce kişinin ölümünü sembolize eden bir yerden daha iyi mekanlar bulabilirsiniz.”

When you come to @AuschwitzMuseum remember you are at the site where over 1 million people were killed. Respect their memory. There are better places to learn how to walk on a balance beam than the site which symbolizes deportation of hundreds of thousands to their deaths. pic.twitter.com/TxJk9FgxWl

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) March 20, 2019