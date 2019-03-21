Yaşam

Auschwitz Müzesi: Poz verirken burada 1 milyondan fazla kişinin öldürüldüğünü unutmayın

21 Mart 2019

Müze yönetimi, yaklaşık 1 milyon kişinin öldürüldüğü Auschwitz toplama kampının sosyal medyada ‘like alma’ yarışına alet edilmesine isyan etti.

Nazi Almanyası tarafından 2. Dünya Savaşı döneminde kurulmuş en büyük toplama olan ve daha sonra müzeye çevrilen Polonya’daki Auschwitz Müzesi’nin yöneticileri ziyaretçilere önemli bir uyarıda bulundu.

Dün müzenin Twitter’ından yapılan açıklamada ziyaretçiler tarafından paylaşılan fotoğraflara dikkat çekildi ve ‘eğer burada öldürülenlere saygı duymayacaklarsa gelmemeleri’ mesajı verildi.

Kampta bulunan tren raylarında denge kurmaya çalışırken çekilen ve paylaşılan fotoğrafların yer aldığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Auschwitz Müzesi’ne geldiğiniz zaman buranın 1 milyondan fazla kişinin öldürüldüğü bir yer olduğunu hatırlayın. Onlara saygı gösterin. Dengede yürümeyi öğrenmek için, yüz binlerce kişinin ölümünü sembolize eden bir yerden daha iyi mekanlar bulabilirsiniz.”

​Daha önce de Twitter’da Breanna Mitchell isimli bir kullanıcının ‘Auschwitz Toplama Kampı ile selfie’ notuyla paylaştığı ve gülümsediği görüldüğü fotoğraf sosyal medyada oldukça eleştirilmişti.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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