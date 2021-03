Aslay: İlk yardım akut bir hastalık veya kaza durumunda sağlanması gereken ilk müdahalelerdir

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Semra Aslay “Sivil Savunmada İlk Yardım” konusuna dikkat çekerek, detaylı bilgiler aktardı.

Asalay: Can güvenliğini sağlamanın ilk koşulu acil sağlık hizmetinin zamanında ve uygun şekilde verilmesidir

“Sivil savunma, kitleleri etkileyen savaş, doğal afet, hastalık, kaza gibi yıkıcı etkilerle sonuçlanabilecek durumlarda halkın can ve mal güvenliğinin emniyet altına alınması için uygulanan tedbir ve faaliyetlerdir. Can güvenliğini sağlamanın ilk koşulu da acil sağlık hizmetinin zamanında ve uygun şekilde verilmesidir”diyen Aslay, özellikle savaş ve doğal afet durumlarında sivil halkın barınma, beslenme ve ilk yardım gerektiren acil sağlık sorunlarını çözebilmek için sivil savunma teşkilatının her zaman hazırlıklı olduğunu ifade etti.

“İlk yardım ise akut bir hastalık veya kaza durumunda sağlanması gereken ilk müdahalelerdir”diyen Aslay, ilk yardım uygulamalarının sivil savunmanın temelinde yer aldığını belirtti. Aslay “Nüfusun çoğunluğunu etkileyen durumlarda acil sağlık hizmeti uygulamaları sadece sağlık personeli tarafından verilemez ve destek gerekir. İşte bu desteğin sağlanması sivil savunma örgütleri tarafından sağlanır. Tüm bu organizasyonları sağlamak “Sivil Savunma Teşkilatı” ile mümkündür”dedi.

Aslay, temelde insanoğlunu ve tüm canlıları savaşta ve barışta can ve mal güvenliğini sağlama görevini üstlenen sivil savunmada, olası afet veya savaş durumlarında ilk basamağın ilk yardım uygulaması olduğunu ve ilk yardım gerektiren yaralı veya hastaların sayıca fazla olmasının, halkın da bu konuda eğitimli olması gerektiğine dikkat çekti.

İlk yardım uygulamaları, her 5 yılda bir yenilenen AHA (American Heart Association) kılavuzları ile güncellenir

“İlk yardım uygulamaları, her 5 yılda bir yenilenen AHA (American Heart Association) kılavuzları ile güncellenir. Son kılavuz 2020 yılı sonlarında yayınlanmıştır. Bu kılavuzların amacı, sivil savunmanın amacı ile tamamen örtüşmektedir” diyen Aslay, olası bir sağlık sorununda acil sağlık personeline ulaşıncaya kadar, hasta veya kazazedeyi hayatta tutmak, durumun kötüleşmesini engellemek, gerekli müdahalelerde bulunabilmeyi içerdiğini belirtti.

Acil sağlık hizmeti uygulayabilecek temel ilk yardım bilgisine sahip olunması ile mümkündür

Aslay açıklamasının devamında “Bireysel olarak düşünüldüğünde uygulanacak her türlü doğru ilk yardım müdahalesinin amacı kazazedeyi sağlık durumunu iyileştirmek içindir. Toplumsal olarak yaygın olduğu durumlarda ise amaç artık hayatta kalma mücadelesine dönüşmüştür. Büyük organizasyonlar, eğitimli insanların aralıksız yardımları, olayın gerçekleştiği yerdeki tüm canlıların emniyet altına alınacağı yerlere nakli, temel ihtiyaçların sağlanması ve kesintisiz ilk yardım uygulanmasında artık görev Sivil Savunma Teşkilatına düşer”dedi.

Aslay “KKTC ‘ de 1964 yılında kurulan sivil savunma komitesi, artık kurumsal anlamda dünya çapında gelişmeleri izleyen, her daim eğitimli ve hazır üyeleri “Teşkilat” olarak Başbakanlığa bağlıdır. Türkiye’ de ise ilk sivil savunma hizmetleri, 1928 yılında yürürlüğe konulan “Cephe Gerisinin Havaya Karşı Müdafaa ve Muhafazası Talimnamesi” ile düzenlenmiştir”dedi.

Aslay son olarak “Kaos ortamında hayatta kalma mücadelesi sağlık hizmetine öncelik vermeye dönüşür ve artık bu durum kitlesel haldedir. Bu yüzden de unutulmaması gereken durum, Sivil Savunma sadece kendi üyelerinden oluşan bir organizasyon değil toplumun bütünüdür. Toplumun da buna destek olması gereken en önemli yer ise acil sağlık hizmeti uygulayabilecek temel ilk yardım bilgisine sahip olması ile mümkündür”dedi.