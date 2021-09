Apartmanda beslenen 11 aylık pumaya el kondu

ABD’de bir apartmanda beslenen pumayı yetkililer koruma altına aldı.

Hayvan haklarını savunan ABD merkezli kâr amacı gütmeyen The Humane Society of the United States Direktörü Kelly Donithan, perşembe günü yaptığı açıklamada New York şehrindeki bir apartman dairesinde 11 aylık bir dişi pumanın beslendiğini tespit ettiklerini belirtti.

Sasha adlı puma, önce Bronx Hayvanat Bahçesi’nde veteriner hekimlerin kontrolünden geçtikten sonra Arkansas eyaletindeki Turpentine Creek Yaban Hayatı Barınağı’na gönderildi.

Donithan, “Yaban hayatında hiç puma görmedim. Fakat bu hayvanları tasmalanmış, kafeslere tıkılmış ve annelerini bulmak için ağlarken gördüm” dedi.

Yetkili, hayvana bakan kişilerin pumayı bir kişiden satın aldığını fakat kısa sürede pumaya evcil olarak bakamayacağını anladığını söyledi.

Bronx Hayvanat Bahçesi Direktörü Jim Breheny, egzotik hayvan ticaretine dikkat çekerek “Bu hayvanlar genelde çok kötü durumlara düşüyor. Bireylerin bu hayvanlara bakım sağlamak için yeterli bilgi veya kaynakları olmuyor” ifadelerini kullandı.