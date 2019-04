ALBANK başarı için doğru yolda

20 Nisan Cumartesi Günü, Albank 2019 yılı Birinci Çeyrek Performans Değerlendirme Toplantısı Golden Tulip Otel’ de ALTINHAS Holding ve ALBANK LTD Yönetim Kurulu Başkanı İmam ALTINBAŞ, Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Atila, Altınhas Holding Finans Direktörü Ömer Aykut ÜNLÜ, Albank personelinin de katılımıyla, gerçekleştirildi.

Genel Müdür Dr. Ahmet M. KARAVELİOĞLU’ nun açılış konuşması ile başlayan toplantı, Genel Müdür Yardımcıları Coşkun Öztürker ve Şükrü Can ile Krediler Grup Müdürü Taner C. Yıldırım ve ALBANK LTD Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş’ın konuşmaları ile devam etti.

Altınhas Holding Finans Direktörü Ö. Aykut Ünlü’de Piyasalar ve Özel Sektör Tahvilleri ile ilgili bir sunum yaptı.

Dr. KARAVELİOĞLU : Albank olarak ilkini gerçekleştirdikleri 2019 yılı Birinci Çeyrek Performans değerlendirme toplantısının ‘ BAŞARI İÇİN DOĞRU YOLDAYIZ ‘ sloganıyla başladığını ve devam edeceğini söyledi. 2016 Eylül ayında faaliyete başladıklarından bu yana, 650 milyon TL aktif büyüklüğe ulaştıklarını belirten Dr. Karavelioğlu bu başarı hikayesinin 7 şube ve 110 personelle yazıldığını ve Bankanın gösterdiği performanstan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Operasyondan sorumlu Genel Md. Yardımcısı Coşkun Öztürker birimlerin hizmetleri ve performansı hakkında yaptığı sunumdan sonra Pazarlamadan sorumlu Genel Md. Yrd. Şükrü Can Albank’ın önümüzdeki dönemde odaklanacağı pazarlama faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kredilerden sorumlu Gurup Müdürü Taner C. Yıldırım kredilendirme süreçlerinde dikkat edilen hususların altını çizerken, Altınhas Holding Finans Direktörü Ö. Aykut Ünlü’de Piyasalardaki beklentiler ve daha önce Altınhas Holding bünyesindeki şirketlerin çıkarmış olduğu Özel Sektör Tahvilleri hakkında bilgi verdi.

İmam ALTINBAŞ ise Albank Performans toplantısında yaptığı konuşmada, başarının önce birlikten geçtiğini, personelin bir bütün olması gerektiğini vurguladı. Bankanın doğru yolda doğru insanlarla yürüdüğüne dikkat çekerek, Albank personelinin gücünü ve başarısını takdir ettiğini belirtti.

Çeşitli katagorilerde 2019 Yılı Birinci Çeyrek Performans ödülü almaya hak kazanan, şube ve personele ödülleri veridi.