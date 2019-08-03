Dünya

AB’nin IMF başkan adayı Bulgar Georgieva

3 Ağustos 2019

IMF’de Christine Lagarde’dan boşalacak başkanlık koltuğuna yine Avrupa’dan bir kadın oturmaya hazırlanıyor. AB, Bulgar Kristalina Georgieva’yı aday gösterme kararı aldı.

Avrupa Birliği ülkeleri, Dünya Bankası’nda İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Kristalina Georgieva’yı Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Başkanlığı için aday gösterme konusunda anlaştı.

Christine Lagarde’dan boşalacak olan IMF Başkanlığı koltuğuna Georgieva’nın aday olarak sunulması için AB hükümetleri, 12 saat süren müzakerelerin ardından oylama yaptı. Bulgaristan asıllı Georgieva, iki tur üzerinden yapılan oylamada Hollanda’nın eski Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem’e karşı üstünlük sağlayan isim oldu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Twitter üzerinde paylaştığı mesajında “IMF görevine etkin katkı sağlamak için tüm niteliklere sahipsiniz” sözleri ile Georgieva’yı tebrik etti.

12 Eylül itibariyle Avrupa Merkez Bankası Başkanlığını üstlenecek olan Lagarde’ın, IMF’deki görevini alacak isim için aday gösterme süreci 6 Eylül’e kadar sürecek. IMF Yönetim Kurulu, 4 Ekim’e kadar seçimini yapmayı hedefliyor.

Bu ay 66 yaşına basacak olan Georgieva’nın göreve gelmesi için IMF’nin yasalarında değişiklik yapılması gerekecek. IMF yasaları, para kurulunu başına geçecek ismin 65 yaşından küçük olmasını talep ediyor.

Georgieva, Dünya Bankası’ndaki görevinin öncesinde Uluslararası İşbirliği ve İnsani Yardımdan Sorumlu AB Komiseri olarak görev yapmış, ve ayrıca Avrupa Komisyonu’nun bütçe ve insan kaynaklarından sorumlu başkan yardımcılığını üstlenmişti.

Ekonomi bilimi alanında doktorası olan Georgieva, 2016’da Antonio Gutteres’e karşı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için yarışmıştı.

Geleneksel olarak Avrupa ülkeleri, 189 ülkenin yer aldığı IMF’de başkan olacak ismi aday gösteriyor. Dünya Bankası Başkanı için aday belirleme görevini ise Amerika Birleşik Devletleri gerçekleştiriyor.

 

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