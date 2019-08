AB’nin IMF başkan adayı Bulgar Georgieva

Avrupa Birliği ülkeleri, Dünya Bankası’nda İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Kristalina Georgieva’yı Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Başkanlığı için aday gösterme konusunda anlaştı.

Christine Lagarde’dan boşalacak olan IMF Başkanlığı koltuğuna Georgieva’nın aday olarak sunulması için AB hükümetleri, 12 saat süren müzakerelerin ardından oylama yaptı. Bulgaristan asıllı Georgieva, iki tur üzerinden yapılan oylamada Hollanda’nın eski Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem’e karşı üstünlük sağlayan isim oldu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Twitter üzerinde paylaştığı mesajında “IMF görevine etkin katkı sağlamak için tüm niteliklere sahipsiniz” sözleri ile Georgieva’yı tebrik etti.

Congratulations, @KGeorgieva on your nomination as Europe’s candidate for Managing Director of the #IMF. You have all of the qualities needed to make an effective contribution to the IMF’s mission. Честито! pic.twitter.com/Chgs3S5U61

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) August 2, 2019