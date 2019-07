ABD’den Nijerya’da 262 Hristiyanı kurtaran imama onur ödülü

BBC’nin haberine göre, ülkenin orta kesiminde yer alan Plateau eyaletinde Temmuz 2018’de bölgedeki Hıristiyan çiftçileri husumetli oldukları çobanların saldırısından koruduğu için imam Ebubekir’e, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından Uluslararası Din Özgürlüğü Ödülü takdim edildi.

Imam Abubakar Abdullahi of #Nigeria selflessly risked his own life to save members of another religious community, who would have likely been killed without his intervention. #IRFAwards @USEmbassyAbuja pic.twitter.com/pObSlkvgFU

