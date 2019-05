ABD’de vasiyet tartışması: Sağlıklı bir köpek, sahibiyle gömülebilmesi için öldürüldü

ABD’de sağlıklı bir köpek, vasiyeti üzerine sahibiyle gömülebilmesi için ötenazi yapılarak öldürüldü. Haberin sosyal medyada yayılması üzerine ülkede vasiyet ve hayvan hakları tartışmaları alevlendi.

ABD’nin Virginia eyaletinde Emma isimli Shih Tzu cinsi bir köpek, sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından 8 Mart’ta bölgedeki Chesterfield hayvan barınağına gönderildi.

Burada yaklaşık 2 hafta kalmasının ardından ölen kadının vasisi barınağa gelerek yetkililere, vasiyet gereği Emma’yı alacağını ve ötenazi yapılarak öldürüldükten sonra sahibi ile birlikte gömüleceğini belirtti.

Barınak çalışanları duruma ne kadar karşı çıksa da, hiçbir sağlık sorunu olmayan Emma veterinere götürülerek hayatına son verildi.

Kremasyon (ölü yakma) işleminin ardından Emma’nın külleri, aynı işlemden geçen sahibinin tabutuna konuldu ve ikisi birlikte gömüldü.

