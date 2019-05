ABD’de sınırda gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden göçmen çocuk sayısı 6’ya yükseldi

ABD Sınır Devriyesi’nin gözaltına aldığı 10 yaşındaki El Salvadorlu bir kız çocuğun geçtiğimiz yıl yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Son 6 ayda gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitirdiği öğrenilen göçmen çocukların sayısı 6’ya yükselmiş oldu.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, doğuştan kalp rahatsızlığı olan kız çocuğun, Eylül ayında, Nebraska’daki bir hastanede öldüğünü açıkladı.

Çocuğun ABD’ye ne zaman ve nasıl girdiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Demokratlar ise, göçmen çocuk ölümleri hakkında soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz aylarda Meksika sınırından geçişlerin çok arttığı gerekçesiyle yasa dışı göçün üzerine gideceğini duyurdu.

Trump, 2017’deki başkanlık seçimleri kampanyasından beri sınır güvenliğini sıkılaştırma yönünde politikalar güdüyor. Meksika’yı da “uyuşturucu, suç ve tecavüzcüleri ABD’ye getirmekle” suçluyor.

Ancak ABD Başkanı geçtiğimiz yılın sonunda bu çabalarıyla ülkeyi bir çıkmaza soktu. Sınıra duvar inşa etmek için ihtiyacı olan 5,7 milyar doları (yaklaşık 33,5 milyar TL) Kongre’den alamayınca, bütçe onaylanmadı, hükümet de kapandı.

Trump, bu duruma tepki gösteren Demokratları da sık sık eleştirdi.

Refakatsiz göçmen çocukların bakımından sorumlu ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı’nın sözcüsü Mark Weber, kız çocuğun ülkeye girdikten bir süre sonra 4 Mart 2018’de “sağlık durumu hassas” olduğu gerekçesiyle Teksas’ta San Antonio’daki bir mülteci ofisine getirildiğini söyledi.

Weber, kız çocuğun ameliyata alındıktan sonra yaşadığı komplikasyonlar sonucu komaya girdiğini, tedavisinin devamında, Mayıs ayında hastaneden ayrılarak Arizona’da bir sağlık merkezine gönderildiğini belirtti.

26 Eylül 2018’de “ailesine daha yakın olabilmesi için” Nebraska’da bir bakım merkezine getirilen çocuk, “yüksek ateş ve solunum bozukluğu” nedeniyle bundan üç gün sonra yaşamını yitirdi.

ABD’li yetkililerin kamuoyuna ölümleri açıklama gibi bir yasal zorunluluğu yok.

Öte yandan bazı Demokratlar hükümeti göçmen çocuk ölümlerinin üstünü örtmekle suçluyor.

Salı günü CBS News televizyonuna konuşan Teksas’ın ABD Temsilciler Meclisi üyesi Joaquin Castro, “Hükümetin gözaltında tuttuğu bir çocuğun daha ölmesi ve Trump yönetiminin bunu kimseye söylememiş olması korkunç” dedi. Castro, sınırda yaşananları da bir “ölüm salgını” olarak niteledi.

Trump ise, kız çocuğun ölümünün açıklaması sonası Twitter’dan paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Demokratlar sınırdaki boşlukları doldurmak istemiyorlar. Hiçbir şey yapmak istemiyorlar. Açık sınırlar ve suç!”

Democrats don’t want to fix the loopholes at the Border. They don’t want to do anything. Open Borders and crime!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 23, 2019