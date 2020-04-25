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ABD’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 52 bine yaklaştı

25 Nisan 2020

ABD’de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1993 artarak 51 bin 956’ya yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19’dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 36 bin 192 artışla 905 bin 364’e yükseldi. Salgında ölenlerin sayısı ise 1993 artarak 51 bin 956’ya ulaştı. ABD’yi 219 bin 764 vakayla İspanya, 192 bin 994 vakayla İtalya ve 159 bin 952 vakayla Fransa takip ediyor.

Salgının merkezi New York ABD genelinde ise New York vaka ve ölü sayısı bakımından salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında gelirken onu sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor.

New York’taki vaka sayısı 278 bin 445 olarak kaydedilirken ölü sayısı ise 21 bin 264 olarak kayıtlara geçti. Nüfusu 330 milyon civarında olan ABD’de şimdiye kadar 4 milyon 940 bin 376 kişiye Kovid-19 testi yapılırken iyileşen hasta sayısı ise 100 bine ulaştı. Ülke genelindeki hastanelerde 124 bin 414 kişinin Kovid-19 tedavisi ise sürüyor.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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