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ABD’de Covid-19 can kaybı rekoru

13 Ocak 2021
ABD'de covid-19



ABD’de son 24 saatte dakikada üçten fazla kişi Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

ABD’de geçtiğimiz gün 4 bin 402 kişinin corona virüs sebebiyle hayatını kaybettiği bildirildi. Bu rakam pandeminin başladığı günden bu yana günlük can kaybı rekoru olarak dikkat çekerken ülkede son 24 saatte dakikada üçten fazla kişi Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.







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13 Ocak 2021


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