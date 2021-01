ABD’de Covid-19 can kaybı rekoru

HER DAKİKA EN AZ ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk çıktığı günden itibaren bir yıldan fazla süre geçen corona virüste toplam vaka sayısı 91 milyonu aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 milyona yaklaştı.

Covid-19’dan en çok etkilenen ve dünyadaki yaklaşık her dört vakadan birinin görüldüğü Amerika Birleşik Devletleri’nde geçtiğimiz gün günlük can kaybı rekoru kırıldı. Bugüne kadar yaklaşık 390 bin kişinin hayatını kaybettiği ülkede New York Times, 12 Ocak’ta 4 bin 402 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu rakam ile birlikte ülkede her dakika 3 kişiden fazla kişi hayatını kaybetti.