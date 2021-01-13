ABD’de Covid-19 can kaybı rekoru

ABD’de son 24 saatte dakikada üçten fazla kişi Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.
ABD’de geçtiğimiz gün 4 bin 402 kişinin corona virüs sebebiyle hayatını kaybettiği bildirildi. Bu rakam pandeminin başladığı günden bu yana günlük can kaybı rekoru olarak dikkat çekerken ülkede son 24 saatte dakikada üçten fazla kişi Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.
9,3 MİLYON KİŞİYE AŞI YAPILDI
Aşılama çalışmalarının sürdüğü ülkede ABD Hastalıkları Kontrol ve İzleme Merkezi, şimdiye kadar 9,3 milyon kişiye corona virüs aşısının yapıldığını açıkladı.
Başkan Donald Trump yönetimi de eyaletlerden Covid-19 aşısının 65 yaş ve üstü ile yüksek risk grubundaki kişilerin aşılanmasının hızlandırılması ve ikinci dozun bekletilmemesi yönünde çağrı yapmıştı. Trump yönetimi Aralık 2020 sonuna kadar 20 milyon Amerikalıya aşı yapılmasının hedeflendiğini açıklamıştı.
BİDEN İLK 100 GÜN 100 MİLYON AŞI TAAHHÜDÜNDE BULUNMUŞTU
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise Trump yönetiminin aşı dağıtımı ve uygulanması politikasını başarısız olmakla eleştirmiş, bu hızla devam ederse Amerikan halkının aşılanmasının yıllar süreceğini belirtmişti.
Biden, kendi yönetiminin göreve geldiği ilk 100 gün içinde 100 milyon aşı taahhüdünde bulunmuştu.
HER DAKİKA EN AZ ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İlk çıktığı günden itibaren bir yıldan fazla süre geçen corona virüste toplam vaka sayısı 91 milyonu aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 milyona yaklaştı.
Covid-19’dan en çok etkilenen ve dünyadaki yaklaşık her dört vakadan birinin görüldüğü Amerika Birleşik Devletleri’nde geçtiğimiz gün günlük can kaybı rekoru kırıldı. Bugüne kadar yaklaşık 390 bin kişinin hayatını kaybettiği ülkede New York Times, 12 Ocak’ta 4 bin 402 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu rakam ile birlikte ülkede her dakika 3 kişiden fazla kişi hayatını kaybetti.
KATI KURALLAR GEVŞETİLDİ
ABD’de devam eden yeni tip corona virüs aşı uygulaması programında öncelik verilen gruplara yönelik çok katı kurallar nedeniyle aşı dozlarının kullanılamayarak çöpe gitmeye başlaması üzerine, eyaletlerin yetkilileri söz konusu kuralları gevşetmeye başladı.
New York eyaleti yetkilileri, ağır cezalar içeren aşı uygulama programı kurallarını gevşeterek ellerindeki dozları daha geniş kesimlere ulaştırmanın önünü açma kararı aldı.
AŞILAR KULLANIM TARİHİ GEÇMEDEN UYGULANACAK
New York Times’ın haberine göre, sağlık çalışanları bundan böyle uygulamada öncelik verilen kesimden aşı uygulamasına gelmeyenlerin olması halinde kullanım tarihi geçmek üzere olan aşıları kamuda çalışan kasiyer, eczacı, öğretmen ve teslimat çalışanları gibi gruplardaki diğer kişilere uygulayabilecek.
Eyalet Sağlık Departmanı Sözcüsü Gary C. Holmes, “Bu yeni kılavuz, aşıların hiçbirinin boşa gitmeden en yüksek oranda kullanımı için haftalardır hastanelerle yaptığımız görüşmelerin sonucudur” ifadelerini kullandı.