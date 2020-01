ABD Orta Doğu’ya en az 750 takviye asker gönderiyor

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, Bağdat’taki büyükelçilikleri önündeki gösteriler ardından, güvenliği artırmak için Orta Doğu’ya 750 Amerikan askeri yollandığını açıkladı.

ABD savaş uçaklarının Irak ve Suriye’de, “İran tarafından desteklenen Şii milis örgütünün mevzileri” olduğu söylenen beş hedefe yönelik bombardımanına tepki olarak patlak veren dünkü protesto gösterileri sırasında, büyükelçilik çevresine toplanan yüzlerce eylemci bir muhafız kulübesini ateşe vermiş ve büyükelçiliği çevreleyen duvarlardan birine hasar vermişlerdi.

Amerikalı yetkililer, geçen Pazar günü gerçekleştirilen hava saldırılarında hedef alınan Haşdi Şabi örgütünü Irak’daki Amerikan tesisleri ve askerlerine yönelik bir dizi saldırıdan sorumlu tutuyor.

Görgü tanıkları dün Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği binası önünde toplanan kalabalığın camları kırdıklarını, ateşler yaktıklarını ve duvarlara iri taşlarla hasar verdiklerini anlatıyorlar.

Buna karşılık CNN televizyonuna bilgi veren bir elçilik yetkilisi göstericilerin Bağdat’ın Yeşil Bölge diye adlandırılan sıkı güvenlikli bölgesinde bulunan binaya girmeyi başaramadıklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump dün akşam Florida’da Mar a Lago’daki malikanesindeki yeni yıl kutlamaları başlamadan önce attığı tweet mesajında Bağdat Büyükelçiliği’nin güvenliğinin sağlandığını söyleyerek Irak Başbakanı ve Devlet Başkanı’na “talep üzerine” hızla harekete geçtikleri için teşekkür etti.

The U.S. Embassy in Iraq is, & has been for hours, SAFE! Many of our great Warfighters, together with the most lethal military equipment in the world, was immediately rushed to the site. Thank you to the President & Prime Minister of Iraq for their rapid response upon request….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019