ABD – Çin ticaret savaşı: Çin Trump’ın açıkladığı yeni ek gümrük vergileri planına misilleme tehdidiyle yanıt verdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın , Çin ile devam eden ticaret savaşında, 1 Eylül tarihinde devreye girecek kapsamlı yeni ek gümrük vergileri açıklamasına Çin misilleme tehdidiyle cevap verdi.

Haberler üzerine Asya döviz piyasalarında dolar yen’e, yuan da dolara karşı düşüşler gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile devam eden ticaret savaşında, 1 Eylül tarihinde devreye girecek yeni bir ek gümrük vergisi duyurusunu yaptı.

Trump, 300 milyar dolar değerindeki Çin ürününe yüzde 10 oranında “küçük bir” ek vergi getirileceğini açıkladı.

Yeni vergi açıklaması, iki ülke arasında, henüz çok az bir ilerleme gösteren görüşmeler sonrası geldi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Trump’ın açıklamasından sonra bunun ticaret savaşından kaçınmak için “yapıcı ve doğru yöntem olmadığını” söyledi.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı bir açıklamada ise 1 Eylül’de başlayacağı ilan edilen yeni ek gümrük vergilerinin, Haziran ayında Trump ile Çin lideri Şi Cinping arasında varılan uzlaşmanın “ciddi şekilde ihlali” olduğu kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında niteliği somut olarak belirtilmese de bu adımlara misillleme yapılabileceği kaydedildi.

Çin yetkilileri daha önce ABD teknoloji sektörü için hayati önem taşıyan nadir elementlerin ihracatını kısıtlayabileceğini ve “güvenilmez” yabancı şirketlerden oluşan bir kara liste hazırladığını ima etmişti.

ABD-Çin ticaret savaşının yeniden tırmanabileceğine işaret eden karşılıklı açıklamalar piyasalarda da dalgalanmalara yol açtı.

Asya döviz piyasalarında çin yuanı abd dolarına karşı 2018 Kasım ayından bu yana en düşük değerine inerken, dolar da japon yenine karşı son bir ayın en düşük seviyesine geldi.

Dövizdeki bu oynamalar hisse senetleri piyasalarına da yansıma tehlikesi taşıyor.

Dow Jones endeksi, ek vergi açıklaması sonrası yüzde bir oranında düştü.

Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı ve şimdiye kadar yüzde 25 gümrük vergisi uygulamasına dahil edilen 250 milyar dolarlık Çin ürünlerinin dışında kalan 300 milyar dolarlık bazı Çin ürünlerine de yüzde 10 gümrük vergisi konulacağını söyledi.

Trump, Çin lideri Şi Cinping’i de “ABD’den tarımsal ürün satın alma” ve bir uyuşturucu madde olan “fentanil satışını durdurma” sözünü tutmamakla eleştirdi.

Our representatives have just returned from China where they had constructive talks having to do with a future Trade Deal. We thought we had a deal with China three months ago, but sadly, China decided to re-negotiate the deal prior to signing. More recently, China agreed to…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019