40 göçmenle denizde bekletilen Sea Watch gemisi izinsiz limana yanaştı, kaptan gözaltına alındı

Akdeniz’de kurtardığı göçmenlerle yaklaşık 16 gün boyunca güvenli bir liman izni bekleyen Sea-Watch 3 yardım gemisi, dün gece izinsiz olarak İtalya’nın Lampedusa limanına yanaştı. 40 göçmen günler sonra karaya çıkabilirken geminin 31 yaşındaki kaptanı Carola Rackete gözaltına alındı.

Libya’dan Avrupa’ya doğru yola çıkan 53 kişiyi 12 Haziran’da kurtaran Sea-Watch 3 gemisi, o tarihten bu yana güvenli bir liman açılması talebine yanıt alamamıştı.

Almanya merkezli Sea Watch örgütü, 12 Haziran’daki kurtarma operasyonundan bu yana İtalya’nın yanı sıra Malta, Fransa, Hollanda, Almanya ve AB kurumlarıyla temasa geçtiklerini ancak hiçbir çözüm sunulmadığını belirtiyordu.

Yaklaşık 2 hafta boyunca İtalya açıklarında uluslararası sularda bekleyen gemi geçen Çarşamba günü gemideki durumun kritik bir hal aldığı gerekçesiyle izinsiz olarak İtalyan karasularına girmişti.

İtalya’nın Lampedusa adasına yanaşmayı deneyen gemi, limana birkaç mil mesafede durdurulmuştu. İtalyan hükümeti, karasularındaki geminin limana girişine izin vermiyordu. Yalnızca 13 kişi acil tıbbi desteğe ihtiyaç duydukları için gemiden tahliye edilmişti.

🔵 Statement of our Captain, #CarolaRackete, before entering Port with the #SeaWatch3.

“We are proud of our captain, she did exactly the right thing. She upheld the law of the sea and brought people to safety." – #SeaWatch chairman Johannes Bayer pic.twitter.com/lfZ16Pq9F1

— Sea-Watch International (@seawatch_intl) June 29, 2019