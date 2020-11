10 kasım mesajları

KKTC’de birçok bakan, siyasetçi, sendika ve sivil toplum örgütü Atatürk’ün vefatının 82’nci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Atan “Atatürk’ü saygıyla anıyoruz”

Kamu Görevlileri Sendikası(Kamusen) Başkanı Metin Atan, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle yayınladığı mesajda “Dünya üzerinde ezilen, sömürülen ve işgal edilen tüm coğrafyalara umut ışığı olmuş, milli mücadele lideri ve uluslara yol gösteren Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyoruz” dedi.

Atatürk’ün, sadece askeri alanlardaki başarısı ile değil aynı zamanda devlet adamlığı ile bütün dünyanın kabul ettiği büyük bir lider olarak tarihe adını yazdırdığını vurgulayan Metin Atan, şöyle devam etti:

“Tarihin en şanlı destanlarından biri olan Kurtuluş Savaşı’nın başkomutanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının yıldönümünde şükran ve minnetle anıyoruz”

And: Huzur içinde yat Atam

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Atatürk’ün vefatının 82’nci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dernek Başkanı Kazım And mesajında, “Aramızdan ayrılışının 82’nci yıl dönümünde, ebedi Başkomutanımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, eşsiz devlet adamı, ulu önder Atatürk’ü bir kez daha özlem, saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz.” dedi.

And, Atatürkçü düşünce sisteminin yaşanıp geçmişte kalmış bir olgu değil, çağın ötesine devam eden, toplumsal ve evrensel yaşayışta rehber olan ve asla unutulmaması gereken bir gelecek olduğunu vurguladı.

And, Kıbrıs Türk halkının, Atatürk ilke ve devrimleriyle yaşamayı benimsemiş ve onun işaret ettiği çağdaş ve ileri medeniyet seviyesine ulaşmak, adadaki varlığını sonsuza dek özgür olarak sürdürmek için kendisine düşen görevleri geçmişte olduğu gibi gelecekte de yapmaya devam edeceğini belirtti.

And, “Atatürk, ulusumuzun birlik, beraberlik, barış ve güven içinde uygarlık yolunda emin adımlarla ilerleyişinde rehberimiz olmaya devam edecektir. Ruhun şad olsun. Huzur içinde yat Atam.” ifadelerini kullandı.

Manga: Saygıyla minnetle anıyoruz

Memur Sen Genel Başkanı Akın Manga, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, fiziki olarak aramızdan ayrılışının 82.yıldönümünde,özlem saygı ve şükranla andıklarını kaydetti.

Manga, Atatürk’ün 82. Ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Türk ulusu olarak, en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’nin yücelme savaşında, Atatürk’ün ülkü ve düşünceleri, yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Vatan toprağının bütünlüğü ve ulusumuzun birlik ve bağımsızlığı idealine, tüm saldırılara karşı sahip çıkmayı millet olarak içte ve dışta kararlılıkla sürdürüyoruz.

Atatürk ilke ve devrimlerine, İngiliz sömürgesine rağmen Kıbrıs Türk’ü en başından itibaren sahip çıktı. Türkiye Cumhuriyeti, varoluş mücadelemizde rehberimiz oldu. İşte bu inançtır ki, özgür ve egemen bir halk olarak bugün, KKTC Devleti’ne sahip, güven içerisinde varlığımızı sürdürmekteyiz.

Atatürk’ü ölümünün 82.yıldönümünde,saygıyla minnetle anıyoruz.”

Özçınar: Atatürk’ün fikirlerini, yeni nesillere aktarmanın öncelikli görevimiz

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Atatürk’ün fikirlerini, yeni nesillere aktarmanın öncelikli görevleri arasında olduğunu belirtti.

Mahmut Özçınar Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, “Her 10 Kasım’da olduğu gibi bu 10 Kasım’da da Atatürk’e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz. Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran Büyük Lider Atatürk, bedenen aramızdan ayrılmış olsa da, çizdiği yol, bugün halen bizlere rehber olmaktadır.

Dünyanın ender yetiştirdiği eşsiz bir komutan ve dahi bir yönetici olan Atatürk’ün dünya milletlerine bıraktığı bağımsızlık ve eşitlik düşüncesi sonsuza değin takdir edilecektir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, zekası, geniş ufku, ilke ve devrimleri ile sadece Türk Milleti’ne değil tüm dünyaya ışık tutmuş, yol gösterici olmuştur. Fikirleri ve emanetini bizden sonraki nesillere aktarmanın ilk görevlerimiz arasında olduğunu vurgularken, Ulu Önder Atatürk’ü sevgi, saygı, rahmet ve özlemle anarım.”

Bayar: Hayranlıkla, özlemle, sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, sonsuzluğa göçünün 82’nci yıldönümünde, hayranlıkla, özlemle, sevgi, saygı ve rahmetle andığını söyledi.

Bayar, Atatürk’ün ölümünün 82. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Atatürk’ün üç kıtada altı asır hükümran olan Osmanlı İmparatorluğu’nun teslim olmasını kabul etmeyerek Kurtuluş Savaşı’nı başlattığına işaret ederek, Başkomutan olarak mucizevi bir direnişle ve üstün dehası ile zafere ulaştığını, modern ve laik Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğunu söyledi.

Bayar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“O’nun önderliğinde genç Türkiye Cumhuriyeti; on beş yıl gibi kısa bir sürede, her sahada, siyasi, idari, sosyal ve ekonomik alanlarda yeniden yaratılmış ve Dünya Devletleri arasındaki saygın yerini almıştır.

Kısa bir süre önce Türkiye Cumhuriyeti’nin 97’nci yıldönümünü onur ve gururla kutladık. Beş gün sonra da, ölümsüz Atamızın gösterdiği yoldan ve izinden giderek sağladığımız özgürlük ve kurduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37’nci yıldönümünü kutlayacağız.

Bugün bölgemizde her zaman yanımızda olan güçlü bir Anavatanımız vardır. Ulu Önder Atatürk’ün çizdiği yolda gösterdiği hedeflere ve O’nun ideallerine bağlı kalarak her türlü zorluğu aşacağımızı ve Devletlerimizi sonsuza kadar yaşatacağımıza yürekten inanıyoruz.

Ulusça ilerlemeye çalıştığımız bu yolda Atamızın ilke ve idealleri her zaman rehberimiz olmaya ve yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.”

Çavuşoğlu: Atatürk aynı zamanda tüm dünyaya da ışık tutmuştur

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, sonsuzluğa uğurlandığı günün 82’nci yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Büyük Önder ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 82’nci yıldönümünde bir kez daha saygıyla, sevgiyle ve özlemle yâd ediyoruz” ifadelerine yer veren Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Halkı olarak Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemeye ve uygulayıcısı olmaya devam edeceklerine vurgu yaptı.

Atatürk’ün tarih boyunca zorluklara, imkansızlıklara, darboğazlara boyun eğmediğini ve yorgun düşmüş bir milletin güçlü bir şekilde yeniden ayağa kalkmasına önderlik ettiğini de dile getiren Çavuşoğlu, “Atatürk, laik, çağdaş düşünce yapısı ve güçlü liderliği ile sadece Türk milletine önder olmamış, aynı zamanda tüm dünyaya da ışık tutmuştur” dedi.

10 Kasım’ın, sadece Atatürk’ü anma günü olmadığının da altını çizen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“10 Kasım, Atatürk’ün bizlere çizmiş olduğu yolda, gösterdiği hedefe yorulmadan yürüyerek, muasır medeniyet seviyesine ulaşma azmimizi tazelediğimiz gündür. Üzerimize düşen sorumlulukların bilinciyle, Atatürk’ün, ilke ve inkılaplarıyla aydınlattığı uygarlık yolunda kararlı bir şekilde ilerlemek için, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Başöğretmen, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 82’nci yıldönümünde bir kez daha saygıyla, sevgiyle ve özlemle yâd ediyorum”

Çakıcı: Yaktığı ışık günümüzü de aydınlatmaya devam ediyor

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında Atatürk’ün yaktığı ışığın günümüzü de aydınlattığına vurgu yapan Çakıcı “1. Dünya Savaşı’nın galipleri olan emperyalist devletlere karşı verdiği ulusal kurtuluş mücadelesiyle tüm dünyadaki mazlum halklara örnek olmuş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 82. yıldönümünde sevgi saygı ve özlemle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çakıcı mesajında şunları kaydetti:

“Atatürk’ün ilke ve devrimleri, bölgemizde ve dünyadaki huzur, barış ve istikrar arayışlarına ışık tutmakta; daha iyi bir yaşam kurma azmiyle çağdaşlaşmak için mücadele eden bütün halklar Atatürk’ün mücadelesinden ilham almayı sürdürmektedir.

Atatürk’ün yaktığı ışık günümüzü de aydınlatmaya devam ediyor. 10 Kasım sadece Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü değil, O’nun eserlerini geliştirerek geleceğe taşıma azmimizi yinelediğimiz bir gündür.

Dünyanın ender yetiştirdiği eşsiz bir komutan ve dahi bir yönetici olan büyük Atatürk’ün dünya milletlerine bıraktığı bağımsızlık ve eşitlik düşüncesi, sonsuza kadar taktirle hatırlanacaktır. Yüce Atatürk, hayatını ulusun kurtuluşuna adayan dünyada eşine az rastlanan liderlerden biri olmuştur. Yaşamı süresince yaptığı devrimler yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir.

Bu düşüncelerle, Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle anarken, manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Ruhu şad olsun”

Serdaroğlu: Kıbrıs Türk halkının da yol göstericisi

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, büyük devlet adamı, şükran ve minnetle andıkları Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce ve ilkelerinin, Kıbrıs Türk halkının da yol göstericisi olduğunu ifade etti.

Sadıkoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 82. yıldönümü nedeni ile mesaj yayımladı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“7’den 70’e herkesin gönlünde taht kuran, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk; öngörüleri, reformları ve yaptıklarıyla sadece bir milletin kaderini değil, tüm dünyadaki dengeleri de değiştirmeyi başarabilen yegâne kişiliktir. Lakin O, ileri görüşlülüğü, barışçıl kimliği, reformları ve siyasetteki vizyonu ile dünyanın saygısını kazanmayı başarmıştır. Bizler de ilke ve devrimlerini benimseyen Kıbrıslı Türkler olarak, onun çizdiği çağdaş uygarlık hedefine ulaşmak adına, çalışmaya devam ediyoruz. Bunun içindir ki, ayrılmaz bir parçası olduğumuz Anavatan Türkiye ile birlikte Büyük Lider Mustafa Kemal Atatürk’ün göstermiş olduğu hedeflere kararlılıkla yürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Ulusuna yön veren, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu, Büyük Türk Milleti’nin kurtarıcısı, milli kahraman, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 82. yıldönümünde, sevgi, özlem, minnet ve rahmetle

Sucuoğlu: Bizlere düşen görev onun düşüncesini yarınlara taşımaktır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü vesilesiyle mesaj yayınladı.

Sucuoğlu, mesajda, “Gazi Mustafa Kemal’in 82. Ölüm yıldönümünde bizlere düşen görev, onun kurmuş olduğu cumhuriyetin değerlerini korumak, onun düşüncesini benimsemek ve onun öngörmüş olduğu yolda ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımaktır” dedi.

Hayatını ülkesine ve milletine adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkânlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna liderlik ettiğini kaydeden Sucuoğlu, “ Atatürk, ulusal birliğimizin, çağdaşlaşmanın ve aydınlanmanın simgesidir. Tüm dünyaya Tük Milleti’nin esaret altında tutulamayacağını gösteren, çok zor şartlar altında bir cihan imparatorluğunun küllerinden yeni bir devlet inşa eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım, Atatürk’ü anma günü olduğu kadar, Cumhuriyetimizin ilke ve prensiplerine sahip çıkma kararlılığımızı da yenilediğimiz gündür” ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu, birlik ve beraberlik içerisinde daha çok çalışmanın, Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet hedefine ulaşmanın, Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyete ve değerlerine sahip çıkmanın, cumhuriyetin ilkelerini ilelebet korumanın bir ödev olduğunu belirtti.

Serdaroğlu: Sevgi ve rahmetle anıyoruz

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı ve Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ü, 82’nci ölüm yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmetle andıklarını kaydetti.

Serdaroğlu, 10 Kasım nedeniyle yayınladığı mesajında “Atatürk, en değerli eseri olan cumhuriyeti gençlere bıraktı, gençlerimize daha güzel ve yaşanılası bir ülke bırakmak da bizim en büyük ödevimizdir. Gençlerimiz cumhuriyetimize, devletimize ve geleceğimize sahip çıkacaktır” ifadelerine yer verdi.