Zorlandı ama oldu…

Doğan Türk Birliği dün Gençle Birliği deplasmanında 1-0 kazandı. Ama zorlandı dersem yalan olmaz. Kadrolara ve puan cetveline bakıldığında maçın favorisi DTB idi. Gençler Birliği’nde ise hafta içi Mehmet Bolkan’ı teknik direktörlük görevine getirilmişti.

Bu değişikliğin takıma ayrı bir motivasyon getireceğini tahmin ediyordum. İlk yarıda topla daha çok oynayan taraf Doğan Türk Birliği olsa da rakibi karşısında istediği baskıyı kuramadı. Gençler Birliği takımının ilk yarıda oyunu kendi yarı alanında kabul edip kontra ataklarla rakibin üzerine gitme taktiği çok da tutmadı. Doğan Türk Birliği ise Ahmet Sönmez’in sarı kart cezalısı olması nedeniyle stoperde Serhan Önet’in yanında Raheem’i oynatmak zorunda kaldı. Bu oyun düzeni ise topu rakip alana taşımada zorluk yaşamalarına sebep oldu. Çünkü Raheem orta sahada oynadığında topu üçüncü bölgeye daha kolay taşıyabiliyorlar. İlk yarıda Gençler Birliği’nin kendi yarı alanındaki savunma anlayışı Doğan Türk Birliği’nin gol bulmasını engelledi. Özellikle Miranda’nın attığı ara paslarla da kalelerinde gol tehlikesi yaşadıkları anlar da olmadı değil. İkinci yarının başında Serhan Önet’in golüyle başka göller de bulabilirler diye düşünürken Gençler Birliği’nin yaptığı oyuncu değişiklikleri ve oyun anlayışı başka gol bulmalarını engelledi. Okafor ve Eko’nun da ileri uçta çok etkili olamayışı Gençler Birliği takımına rakibinin daha çok üstüne gitme cesaretini verdi. 75.dakikada Lahra’nın bulduğu net pozisyon gol olsa maçın 1-1 bitmesi hiçtendi. Orta hakem Şimşek ilk yarıda ceza alanı içinde Okafor’a yapılan faulü es geçti diye düşünüyorum. O pozisyona penaltı çalsa bence kimse itiraz etmezdi. Doğan Türk Birliği takımı iki önemli eksikle geldiği bu deplasmandan çok iyi oynayamasa da 3 puan alarak şampiyonluk iddiasını devam ettirdi. Gençler Birliği takımını geçmiş haftalara göre daha iyi buldum. Bolkan hoca ile ilerki haftalarda puan veya puanlar alabilecekleri sinyalini verdiler.