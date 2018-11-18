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Zevkli maç oldu  

Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda soğuk bir havada oynanan Gençlik Gücü-Cihangir karşılaşmasında galip gelen konuk ekip Cihangir oldu

Ali YÖNEY

Maçta atılan tam beş gol vardı. Gollerin ikisi penaltıdandı. Diğer goller ise görülmeye değer güzel gollerdi. İki takımın da yabancı oyuncuları gerçekten iyi oynadılar. Maçı izlemeye gelenlere seyir zevki yüksek bir maç izlettiler. İki takımın da ofansif futbol oynaması maçın bol göllü geçmesine neden oldu. Mücadelenin son bölümü “top bir o kalede bir bu kalede” şeklinde geçti. Bir dakikanın içinde iki güzel gol izledik.  Soğuğa rağmen atılan gollerle ısındık diyebilirim. İki takımı da oynadıkları güzel futboldan ve centilmence mücadelelerinden dolayı tebrik etmek isterim. Bence tebriği hak etmeyen tek bir futbolcu vardı. O da Cihangir oyuncusu Mikail. Bir sporcu bitmiş bir oyunda kendi kendini ihraç ettiremez. Bu futbola ve centilmenliğe yakışmaz. İki takım da kazanmak için maça başladı ve az hata yapan konuk ekip Cihangir mücadeleden galip ayrıldı. Gençlik Gücü hep geriden gelmeyi başardı ancak, kalesinde gördüğü son golde savunmadan hücuma kalktıkları anda top kaybı yaşadılar ve sonradan oyuna dahil olan Abdullah’ın bu top kaybı pahalıya mal oldu. Gençlik Gücü kalesinde mağlubiyeti getiren golü böylece görmüş oldu. Savunmada maçın son bölümlerinde Mehmet Kaygısız’ın sakatlanıp oyuna devam edememesi Gençlik Gücü için bir şansızlıktı. Toygar hocam takımı çok iyi yönetti. Oyunda yaptığı oyuncu değişiklikleri ve saha içinde yaptığı müdahaleler doğruydu. Uzor’u oyundan alması; Musa, Victor ve Uche’yi hücumda kullanması Uche’yle golleri bulmasını sağladı. Tabii bunları da tamamlayan etkili futboluyla kaptan Fırat oldu. Gençlik Gücü teknik sorumlusu Niyazi hocanın yaptığı oyuncu değişiklikleri oyuna bir katkı sağlamadı. Biri zorunlu değişiklikti. Gençlik Gücü iki haftadır kaybediyor. Cihangir ise ligde iyi ve başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Geniş kadrosu ise kaliteli oyunculardan kurulu Cihangir’de dünķü maçta, Türkkan’a görev verilmedi. Maçın hakemi Mustafa Öztugay verdiği penaltılarda doğru karar üretti ve başarılıydı.




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