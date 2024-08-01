Yüksek Değerlendirme Kurulu, Piyade Kurmay Albay Akbaş’ı tuğgeneralliğe terfi ettirdi

Yüksek Değerlendirme Kurulu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görev yapan Piyade Kurmay Albay Mehmet Ali Akbaş’ın 30 Ağustos’tan geçerli olmak üzere tuğgeneralliğe terfisine karar verdi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’nun açıklamasına göre, Kurul, ağustos ayı olağan toplantısını bugün tamamladı.

Toplantıda, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensubu albaylardan tuğgeneralliğe yükselecek personelin durumu görüşülerek karara bağlandı.

Buna göre, 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görev yapan Piyade Kurmay Albay Mehmet Ali Akbaş’ın Tuğgeneralliğe terfiine karar verildi.

-Akbaş’ın özgeçmişi

Piyade Kurmay Albay Mehmet Ali Akbaş, 1976 yılında Gazimağusa’da doğdu. Teğmen rütbesiyle 1998 yılında Kara Harp Okulundan, 1999 yılında Piyade Okulundan mezun oldu.

1999-2013 yılları arasında değişik birliklerde Takım ve Bölük Komutanlığı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında Plan Subaylığı görevlerinde bulunan Albay Akbaş, 2013-2015 yılları arasında 4’üncü Piyade Alayı 10’uncu Piyade Tabur Komutanlığı, 2015-2019 yılları arasında sırasıyla Lojistik Şube Müdürlüğü, Sivil Asker İşbirliği Şube Müdürlüğü, Genel Plan ve Program Şube Müdürlüğü, 2019-2021 yılları arasında KKTC Ankara Askeri Ataşeliği Askeri Ataşesi, 2021-2022 yılları arasında 4’üncü Piyade Alay Komutanlığı, 2022 yılında Denetleme ve Değerlendirme Kurul Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Albay Akbaş, 2022 yılında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Komutanlık Emrine atanarak Polis Hizmetleri Komisyonu ve Polis Örgütü Planlama Kurulunda Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Temsilcisi olarak görevlendirildi ve halen bu görevi yürütüyor.

2009 yılında Kara Harp Akademisi Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri Yönetimi ve Liderlik Eğitimi, 2013 yılında Lefke Avrupa Üniversitesi Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Programı Yüksek Lisans Eğitimi ve 2016 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi Yüksek Sevk ve İdare Eğitimini tamamlayan Albay Akbaş, evli ve iki çocuk babası olup İngilizce biliyor.

(GÜL)