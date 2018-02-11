Yorgun Doğan kazandı

Hafta arası Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda 120 dakikalık zorlu bir mücadeleden penaltı atışları sonunda mağlup çıkan Doğan Türk Birliği futbolcularında dün oynanan Gençlik Gücü maçında çok belirgin bir şekilde fiziksel ve mental yorgunluk gözlerden kaçmadı ama buna rağmen yine de 3 puanı aldılar.

Kupadan elenen ve tek hedefi lig şampiyonluğu kalan DTB mutlak kazanmak için G.Gücü deplasmanına gelmişti. Hata yapmadan bulduğu fırsatları gol yapan DTB zorlanmadan kazanmayı başardı. İlk devrede öne geçmenin avantajını iyi kullanan ve oyun kontrolünü ele alan DTB çok sıkmadan, zorlanmadan maçı götürmeyi düşündü. G.Gücü ise fazla direnç gösteremeyince işleri de kolay oldu.

İkinci devreye daha iyi başlayan G.Gücü gol ararken Ferhat’ın yaptığı hata ile kalelerinde 2.golü görüp moralleri bir kez daha düşmüş oldu. Hasan Kanlı’nın kafa vuruşunda Ferhat topu elinden kaçırıp kalesinde kolay gol gördü. Buna rağmen mücadeleyi bırakmayan ve gol arayan G.Gücü nihayet golü buldu. Bu golde de DTB kalecisi Ozan’ın hatası vardı. Golle birlikte puan için heveslenen G.Gücü beraberliği düşünürken bir kez daha kalesinde erken golü görerek hevesi yarım kalmış oldu.

G.Gücü artık bu maç sonunda işin ciddiyetini anlayıp bu ligde kalmanın kolay olamayacağını kavramalı. Daha çok mücadele ve yardımlaşma ile puan veya puanlar toplamaya başlamalı. Hücum reaksiyonlarını artırmalı ve hızlı hücumlarda etkili olmayı becerebilme noktasına gelmelidirler. Yoksa kaybede kaybede zor bir sürece gireceklerdir.

Sonuçta DTB istediği 3 puanı alırken çok zorlanmadı. Çünkü G.Gücü onları zorlayamadı. İyi bir hazırlık maçı gibi tempoda güle oynaya kazanarak zirve adına yoluna emin adımlarla devam ederken başkanları Bayar Piskobulu’ya da güzel bir düğün hediyesi olarak 3 puanı armağan etmiş olup, evlerine moralli döndüler.