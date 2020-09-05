Kıbrıs

Yoldan çıktı otobüse çarptı

5 Eylül 2020

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 13:15 sıralarında, Lefkoşa’da Abdi İpekçi Caddesi üzerinde, Abdullahi Bashir Bakarı (E-25), yönetimindeki ZRB 496 plakalı araç ile doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada sola Gazeteci Kemal Aşık Caddesine dönüşe geçtiği esnada direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüj üzerinden karşı seride geçmesi sonucu, o esnada yolcu indirmek yolun solunda otobüs durağında durmakta olan Zeki Kayabaşı (E-61) yönetimindeki THU 455 plakalı otobüsün sağ yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.


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