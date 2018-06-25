Yine Dağ yolu yine kaza

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Havadis Yazar
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25 Haziran 2018 Pazartesi | 15:15
Girne Dağyolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada iki iş aracı çarpıştı.
Kıbrıs Town Houses

Kaza, Bülent Cintay yönetimindeki GR 961 plakalı kamyon sürücüsü dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamette seyreden ve arızalandığı için durmakta olan Mustafa Salam yönetimindeki PL 533 plakalı beton mikserini geçmeye çalıştığı sırada aracının sol ön kısmı ile sağ arka kısmına çarpması sonucu meydana geldi. Kaza sonucu hafif yaralanan Bülent Cintay Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır

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