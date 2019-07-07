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Yılmazköy’de iki araç tarlaya uçtu!

7 Temmuz 2019

Yılmazköy’de bu akşam meydana gelen çarpışmada iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

“Çarğışma 7.7.2019 tarihinde, saat 21:45 sıralarında, Lefkoşa – Güzelyurt Anayolu 16 – 17 km’leri arasında (Gürpınar yakınları), Faik Arçay (E-61) yönetimindeki GB 526 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Cuma Fidan (E-36) yönetimindeki TBC 169 plakalı kamyonun arka kısmına çarpmıştır. Çaprışma sonucu yaralanan GB 526 plakalı araç sürücüsü Faik Arçay ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Sevtap Arçay (K-47) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.”

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