Yenicami zor kazandı

Haftanın açılış mücadelesinde deplasmanda Lefke ile gece maçında karşılaşan lider Yenicami, zorlandığı karşılaşmayı Ünal ve John Ebuka’nın golleriyle 2-1 kazanmayı bildi. Maça birçok eksik futbolcusu ile başlayan ev sahibi Lefke, çok iyi mücadele ettiği bu önemli maçta öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve sahadan puansız ayrılmak zorunda kaldı. İki kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada gollerin hepsi ikinci yarıda atıldı. Lefke cezalı olan Allen ile Candy, sakatlığı süren Çağrı ve yurt dışından henüz dönmeyen Victor’dan yoksun bir kadro ile sahaya çıkmasına rağmen rakibi ile başa baş bir mücadele verdi. Lider Yenicami ise çok da iyi oynamadığı maçı usta ayakları ile kazanarak, zorlu bir virajı daha kayıpsız geçmiş oldu.

Maça hızlı ve istekli başlayan ev sahibi ekip daha ikinci dakikada golle burun buruna geldi. Zekai’nin gollük vuruşunda kaleci Ercan son anda topu kornere çelmeyi başardı. İlk yarı boyunca Lefke daha atak bir oyun ortaya koydu. Rakibinin etkili silahlarını iyi durduran ev sahibi ekip, bulduğu önemli fırsatları kullanamadı. Yenicami ise ilk yarıda istediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamadı. Zekai’nin ilk yarının sonlarında gereksiz bir hareket sonrası ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kalması Lefke’nin tüm planlarını alt üst etti. Buna rağmen ikinci yarının başlarında Kasım’ın kazandırdığı golle Lefke öne geçmeyi başardı. Ancak on kişi mücadele eden ev sahibi ekip, rakibi karşısında ileri çıkmakta oldukça zorlandı. Yenicami özellikle Tansel’in getirdiği toplarla Lefke kalesinde çok etkili oldu. Nitekim bunun sonucunda da eşitlik sayısını buldu. Golün birkaç dakika sonrasında ise bu kez Yenicami’den Emin, Semih’e yaptığı hareketten dolayı ikinci sarı karttan kırmızıyı görerek takımını on kişi bıraktı. Oyuncu sayılarının eşitlenmesinden sonra Lefke, Burak ve Yılmaz ile yakaladığı net pozisyonlarda kaleci Ercan’ı geçemedi. Maçın bu skorla bitmesi beklenirken sahneye yine John Ebuka çıktı ve direkten dönen topu ağlara göndererek maçın neticesini belirleyen isim oldu.

Maçta göze çarpan en kritik pozisyon ise 17.dakikada gelişti. Bu dakikada ceza alanı içerisinde Yenicami’den Osman’ın topa elle müdahalesine hakemin devam demesi belki de maçın kırılma noktasını oluşturmuş oldu. Eğer bu pozisyona penaltı çalınsaydı, maçın gidişatı daha farklı olabilirdi.