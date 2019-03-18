Yenicami yoluna devam etti

Mustafa BAHADIR

Lefke’nin cezası nedeniyle Güzelyurt’ta oynanan maçta rakibini üç golle geçen Yenicami liderliğini sürdürdü ve yoluna devam etti. İlk yarıda bir,ikinci yarıda da iki gol bulan siyah-beyazlılar bu zorlu deplasmanı kolay geçerek ,üç puanı hanelerine yazdırmayı başardılar.Ev sahibi Lefke gole kadar rakibi karşısında iyi mücadele ederken, özellikle ikinci yarının başlarında kalesinde arka arkaya gelen gollere engel olamadı ve maçtan yenik ayrılmak zorunda kaldı.

Oyuna her iki ekipte temkinli başladı. Lefke defans ve orta alanını kalabalık tutarak rakibinin ataklarına engel olmaya çalıştı. İleride Candy ve Kasım ile gol arayan ev sahibi ekip Yenicami müdafasını aşamadı. Yenicami ise Ünal’ın yönlendirdiği akınlarda Ebouka ve Keneth ile etkili olmaya çalıştı. Maç berabere giderken ceza alanı içerisinde Aminu’nun Candy’i düşürmesine devam diyen hakem Kerem Eran Lefke cephesinin büyük tepkisini çekti. Bu pozisyona büyük itiraz eden Lefke yardımcı antrenörü Çağan Çerkez hakem tarafından oyun alanının dışına gönderildi. Maç karşılıklı ataklarla devam ederken duran bir toptan Yenicami Hascan’ın güzel vuruşu ile öne geçmeyi başardı.

İkinci yarıya hızlı giren Yenicami üç dakika içerisinde iki gol bularak adeta maçı koparmasını bildi. Önce Ebouka’nın pasında Ünal farkı ikiye çıkarırken,hemen ardından defansın hatasını affetmeyen Ebuka kaleciyi de geçerek durumu 3-0 yaptı.Arka arkaya gelen goller sonrasında Lefke adeta oyundan düştü. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca üç puanı üç golle alan Yenicami zor bir engeli aşarken, Lefke bu haftayı da puansız kapamak zorunda kaldı.