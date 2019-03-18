FutbolSpor

Yenicami yoluna devam etti

18 Mart 2019
Mustafa Bahadır

Mustafa BAHADIR

Lefke’nin  cezası  nedeniyle  Güzelyurt’ta  oynanan maçta  rakibini üç golle geçen  Yenicami liderliğini  sürdürdü  ve yoluna devam etti. İlk yarıda bir,ikinci yarıda da iki gol bulan siyah-beyazlılar bu zorlu deplasmanı kolay geçerek ,üç puanı  hanelerine yazdırmayı başardılar.Ev sahibi  Lefke gole kadar  rakibi karşısında iyi mücadele ederken, özellikle ikinci yarının başlarında kalesinde arka arkaya gelen gollere engel olamadı ve maçtan yenik ayrılmak zorunda kaldı.

Oyuna  her iki ekipte temkinli  başladı. Lefke defans  ve orta alanını kalabalık tutarak  rakibinin  ataklarına engel olmaya çalıştı. İleride Candy ve Kasım ile gol arayan  ev sahibi  ekip  Yenicami  müdafasını  aşamadı. Yenicami ise  Ünal’ın  yönlendirdiği akınlarda Ebouka ve Keneth  ile etkili olmaya çalıştı. Maç berabere giderken ceza alanı içerisinde  Aminu’nun Candy’i  düşürmesine devam diyen  hakem Kerem Eran  Lefke cephesinin büyük tepkisini çekti. Bu pozisyona büyük itiraz eden Lefke yardımcı antrenörü Çağan  Çerkez hakem tarafından oyun alanının dışına gönderildi. Maç karşılıklı  ataklarla devam ederken duran bir toptan Yenicami  Hascan’ın güzel vuruşu ile öne geçmeyi başardı.

İkinci yarıya  hızlı giren  Yenicami üç dakika içerisinde iki gol bularak  adeta  maçı koparmasını bildi. Önce Ebouka’nın  pasında Ünal  farkı ikiye çıkarırken,hemen ardından defansın hatasını affetmeyen  Ebuka kaleciyi de geçerek durumu  3-0 yaptı.Arka arkaya gelen goller sonrasında  Lefke  adeta oyundan düştü. Kalan dakikalarda  başka gol olmayınca üç puanı  üç golle alan  Yenicami zor bir engeli aşarken, Lefke bu haftayı da puansız kapamak zorunda kaldı.

 

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