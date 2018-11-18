Yenicami ilk fireyi verdi 

Yenicami, oyunun hemen başında Ülkü Yurdu defansı yerine alana kadar Mehmet Altın’la golü buldu.

Siyah beyazlılar bu gole rağmen, rakibine üstünlüğünü kabul ettiren bir futbol sergileyemedi.

Bu sezon hem oynadığı futbol hem de aldığı puanlar sonunda ligde üçüncü konumda olan Ülkü Yurdu ise

Yenicami’yi durdurmasını bildi.

Sakat olduğu için oyuna son 15 dakika giren Tansel’in yokluğunda “Kartal”ın maçın başından beri kanatları tam anlamıyla çalışmadı.

Buna mukabil maçın henüz başında tecrübeli futbolcusu Erdinç’in sakatlanıp oyun dışında kalması da Baf için büyük bir dezavantaj oldu.

Hem 1-0 geriye düşeceksin hem de orta sahanın en etkili oyuncunu kaybedeceksin. Ancak Baf yine de maç boyunca oyun disiplinden kopmadı.

İlk yarıda Yenicami daha etkili olmasına rağmen fazla gol pozisyona giremedi. Ülkü Yurdu da aynı şekilde gol pozisyonu üretmekte zorlandı.

İki takım için ikinci yarı bambaşka bir hal aldı. Yenicami, ceza sahası içinde girdiği gol pozisyonlarını bir türlü değerlendirmezken Ülkü Yurdu’nun ani geliştirdiği bir atak sonrası top kale direğinden geri gelirken Erbay’ın ilk yarının son dakikasında sakatlanıp ikinci yarıda yerine giren Oladele’nin Ülkü Yurdu’nun gol yollarındaki etkili ismi Joseph’i yere indirmesi penaltı tartışmalarını beraberinde getirdi. Ülkü yurdu lehine verilmeyen penaltı pozisyonundan sonra konuk ekip daha iyi oynamaya başladı. Golü düşünen daha istekli ve arzulu oynayan bir Baf izlemeye başladık. Ve son 10 dakikada teknik direktör Kemal Yürekli, sol kanatta oynayan Azat’ı alıp Hürcan’ı oyuna koyarken, stoperde oynayan Lawal’ı ileriye alıp forveti üçledi. Göktaş’ı da geriye çekti.

Bu bir anlamda golü bulmak ve beraberliği yakalamak için yapılmış bir hamleydi ve öyle de oldu. Maçta yaptığı kurtarışlarla Ülkü Yurdu’na gol şansı tanımayan kaleci Ercan’ın bir anlık hava topunda defansı ile birlikte yaptığı hatayı ileriye çıkan Lawal iyi değerlendirdi ve takımına beraberlik golünü Yenicami ağlarına bıraktı. Lawal beraberlik golünden sonra yeniden uzatma dakikalarında stopere geri döndü. Kartal’ın son dakikadaki pozisyonları da sonuç vermedi. Böylece karşılaşmada atılan birer golle alınan bir puanla birlikte Yenicami 9. hafta sonunda kendi sahasında ilk puanlarını da kaybetmiş oldu.

MTG’nin dün GHE’ni deplasmanda yenmesiyle 10. haftada Mağusa Türk Gücü deplasmanına gidecek olan Kartal’ın şampiyonluktaki rakibi olan Mağusa Türk Gücü ile arasındaki puan farkı da 3’e indi.

Bu bir anlamada cuma gecesi oynanacak MTG- Yenicami maçına da hiç kuşku yok ki, ayrı bir hava ve heyecan getirecek.