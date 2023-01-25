Yedi gün tutuklu kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen “Polisi darp, Görevinden men, Rahatsızlık ve Uygunsuz tavrı hareket” suçlarından tutuklanan zanlı Cassandre Gloria Timbars mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, zanlının Polisi darp, Görevinden men, Rahatsızlık ve Uygunsuz tavrı hareket suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 25.01.2023 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş Kapısı önünde bulunan park alanı içerisinde Güney Kıbrıs’ta sakin Cassandre Gloria Timbars’ın Girne’de meydana gelen Cinsel Tecavüz meselesinde tanık konumunda olduğundan dolayı kendisinden cep tefonunu vermesini isteyen Girne Polis Müdürlüğünde görevli polis memuru C.O’ya hitaben makul mazereti olmaksızın yüksek bir sesle anlamsızca İngilizce olarak bağırıp çağırarak ellerini ve kollarını gelişi güzel sallayıp üzerine yürüyüp adı edilenin sağ elini tutup bükmek sureti ile darp ederek görevini yapmasına engel olduğunu belirtti. Polis, adı edilen suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmanın tamamlandığını belirtip, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile 7 gün gün süre ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

Kamalı Haber