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Yasa dışı bet zanlısı mahkemede

26 Haziran 2019

Suç geliri aklanması ve yasa dışı sanal bet oynatılması olayları ile ilgili tutuklanan Hakan Murat dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis çavuşu Yayha Suiçmez, 2018 yılı Haziran ayında Girne’de bazı bankalara ait ATM’ler aracılığı ile yurt dışındaki bazı hesaplara para yatırıldığını, bu işlemlerin suç geliri aklanması açısından şüpheli görülerek takibe alındığını belirtti.

Suiçmez, söz konusu işlemlerle ilgili yapılan soruşturma sonucu zanlı Hakan Murat’ın tespit edildiğini ifade etti. 

Suiçmez, tespit üzerine zanlı Murat’ın önceki gün Girne’de meydana gelen suç geliri aklanması olayı ile ilgili polise celp edildiğini söyledi.

Suiçmez, polise çağrılan zanlının 2018 yılında ATM aracılığı ile yatırılan 28 bin TL para ile ilgili izahatta bulunamadığını söyledi.

Zanlının yurt dışından yatırılan paralarla ilgili izahat verememesi üzerine şüpheli duruma düştüğünü kaydeden Suiçmez, zanlının Girne’de işletmeciliğini yaptığı sigorta şirketinde arama yapıldığını ifade etti.

Suiçmez, zanlının işyerinde yapılan aramada yasa dışı sanal bet oynatılmasında kullanıldığına inanılan 4 adet bilgisayar bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının işyerindeki bilgisayarların emare olarak alındığını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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