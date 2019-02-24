YAK kazanmayı bildi

Yenicami ligin en üstünde yani ligin lideri olarak Esentepe’ye gitmişti. Mücadeleden 1-0 skorla galip çıkmayı bildi. Dünkü oynanan futbolda takımda iyi mücadele eden oyuncu sayısı azdı. Kaleci Ercan’a fazla iş düşmedi. Savunmada Hüseyin Sadıklar, orta sahada Aminu ile Hascan ve John Ebuka iyiydi. Bunların dışında kalan oyuncular vasatın altında top oynadılar. Yak oynanan mücadelede takım topa sahip olduğunda çok pas hatasıyla oynadı. Savunmanın ortasında sorun yaşadılar. Kalesinde gördüğü tehlikeli gol pozisyonunda Emin’in topa müdahelesi çok geçti. Topu uzaklaştırmakta ağır kaldı. Sadıklar gol çizgisinden topun gol olmasını önlemiş oldu.

Maçın ikinci devresinde yaşanan bu pozisyon gol olsa Yenicami için maçta zor dakikalar başlamış olacaktı. Hele 63.dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremeyen ve bir de boş kaleye topu atamayan evlere şenlik Kenneth izledik. Bu pozisyonların golle neticelenmemesi takım olarak oyunun son bölümlerinin rahat geçmemesine neden oldu. YAK maçta ikinci golü bulsaydı farklı bir skora giderdi. Kartal iyi bir oyun ortaya koymadı. Yalnız kazanmayı bildi ve ligde de liderliğini devam ettirdi. Devecioğlu kadrosu geniş bir takıma sahiptir. Yedeklerde oyuna girecek alternatif oyuncusu var. Tansel iyi değildi ve oyundan geç alındı. Mehmet’i oyuna dahil etti. Üçüncü oyuncu değişikliğini kullanmadı. “Kulübede oturan yetenekleri korkmadan kullanmalı hocam.” Sonuç olarak kazanan haklıdır. Esentepe kendi evinde lidere karşı kaybetti. Bu maç ölçü alınmamalıdır. İyi mücadele örneği verdiler. Savunması ve kaleci Onur iyi oyun ortaya çıkardılar. Kalan maçlara bakacaklar. Ne kadar az hata yaparlar ve YAK karşısındaki ayni mücadeleyi diğer maçlara da yansıtırlarsa başarılı olabilirler diye düşünüyorum. Maçı yöneten Kerem Eran müsabakada gözle görülür hata yaptı. Hataları; Yenicami’nin kazandığı köşe atışında Esentepe’ye kale atışı vermesi ve Şahin’i, John Ebuka’yı düşürmesinden dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atması gerekirdi.