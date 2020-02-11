YAK, DTB’yi yaktı!

Fevzi BEYAR

Yenicami Ağdelen Kulübü, şampiyonluk hayalleri kuran Doğan Türk Birliği’ni açık farkla mağlup ederek hayallerine nokta koydu! Diğer bir deyişle bu sonuç, K-Pet Süper lig şampiyonluğundaki işlemleri de tamamlamış oldu! Lig ikincisi Türk Ocağı ile 6 puan, diğer takipçileri Cihangir ve Doğan Türk Birliği’ne yedi puan fark atan Mağusa Türk Gücü, “mutlu sonun ışıkları”nı görür gibi oldu…

Bu olgulara bakarak şampiyon kim sorusunu kavramış olurken, aklımıza gelen 2’nci kim sorusu kalıyor! Bu soruya akşam seyredip çok beğendiğim Yenicami’yi de ekleyebilirim şahsen! Aralarında 7-8 puan fark olsa da…

Doğan Türk Birliği adına var olup olmama anlamı taşıyan dünkü müsabakaya gelirsek, daha arzulu gibi oyuna başlayan sarı lacivertlilerin, her geçen dakika oyundan düştüklerini, Yenicami’nin ise ‘dizel motor’ gibi ısındıkça hızlanan bir görünüme büründüklerini gördük. Tansel, Mehmet Altın işbirliğinden erken gelen golün buna etkisi olup olmadığı tartışıladursun, gerçek o ki Yenicami takımı sahaya daha iyi yayılması yanında rakibinden daha sakin ve bilinçli oynadı dün akşam.

Farouk’un 4 sarı kart cezası nedeniyle oynamaması Yenicami adına handikap olarak değerlendirilirken yerine oynayan Mehmet Göktaş, arkadaşlarıyla birlikte Doğan forvetlerine göz dahi açtırmadılar…

Klasik kadro ve dizilişleriyle sahaya yayılıp mücadele eden iki takım, sportmence mücadele ederken bir birlerini incitmeme çabasında göründüler. Ne var ki şampiyonluk amaçlayan Doğan Türk Birliği futbolcuları, bu amaca pek inanmış görünmüyorlardı sanki…

Bir kez daha vurgulamak isterim ki Yenicami, kendine gelmiş görünüyor. Lig şampiyonluğu olmasa da Kıbrıs Kupası’nı müzesine götürebilecek konumda göründü dün akşam. Sakat futbolcuların geri dönüşleri kadroyu güçlendirmiş görünüyor. Ayrıca şunu da belirtmeliyim, Yenicami, benimsediği hep birlikte savunma, hep birlikte hücum anlayışlarını güzel uyguladılar dün akşam…

Doğan Türk Birliği’ne gelince beni hayal kırıklığına uğrattıklarını söylemeliyim. En azından mücadele istemlerini yeterli görmedim dünkü müsabakada. Ayrıca futbolcular, isimlerinin de hakkını vermediler…

Doğan Türk Birliği yöneticileri ellerini başlarının arasına alarak kendi kendilerini sorgulamalıdırlar; Her yıl niye bu hallere düşüyoruz diye! Bu kadro (yönetici-teknik adamlar) çok mu yoruldular, camiaya taze kan mı gerekiyor gibi tezleri tartışmalıdırlar!

Müsabaka hakemi Osman Özpaşa mükemmele yakın bir yönetim tarzı gösterdi. Yürekten kutlarım.