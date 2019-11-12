Vakkas Altınbaş’a ek tutukluluk, Mehmet Akacan ve Mehmet Ormancıoğlu teminatla serbest

Girne’de “resmi evrak sahteleme” ve “tedavüle sürme” suçlarından, aralarında ünlü iş insanı Vakkas Altınbaş’ın da bulunduğu 7 kişi mahkemeye çıkarıldı.

Vakkas Altınbaş’a 3 gün ek tutukluluk, Mehmet Akacan ve Mehmet Ormancıoğlu teminatla serbest bırakıldı.

Sahte evrak meselesiyle ilgili zanlı konumunda bulunan Mehmet Akacan’ın hastaneye kaldırılmasının ardından ara verilen duruşma kaldığı yerden devam etti.

Akacan’ın avukatı Yusuf Tekinay zanlının gıyabında yargılanmaya devam edebileceğini, Akacan’ın hastaneden çıkabilecek durumda olmadığını söyledi.

Meseleyle ilgili tahkikatı yürüten polis memuru Yalgı Döşenci, zanlılar hakkında alınan 1 günlük tutukluluk süresinde, 6 kişinin sorgulandığını, 3 kişiden de ifade alındığını söyledi.

10 kişiden daha ifade alınması gerektiğini belirten Döşenci, zanlılar hakkında 8 gün ek tutukluluk talep etti.

Talebi değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, Vakkas Altınbaş, Mehmet Altınbaş, Refet Uzun, Kemal Yorgancıoğlu, Ahmet Bayraktar’ın 3’er gün daha poliste tutuklu kalmasını; Mehmet Akacan ve Mehmet Şefik Ormancıoğlu’nun ileride yargılanmak üzere teminatla serbest kalmasına karar verdi.

Mehmet Akacan kaldırıldığı Akçiçek Devlet Hastanesi’nden Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne nakli yapıldı.