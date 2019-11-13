Vakkas Altınbaş ile Mehmet Altınbaş’ın tutuklulukları uzatıldı

Girne Kaza Mahkemesi, sahte belge ile tapu devri iddiası ile tutuklanan Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan ve Mehmet Şefik Ormancıoğlu’nu teminata bağladı. Teminat şartlarını yerine getiren Akacan’ın yurtdışına çıkışı yasaklandı

TUTUKLULUKLARI UZATILDI: Merhum Hüseyin Cahit adına kayıtlı malları “sahte evrakla devralma” suçlamasıyla tutuklu bulunan Bulut Akacan’ın kayınpederi Vakkas Altınbaş ile Mehmet Altınbaş, Refet Uzun, Kemal Yorgancıoğlu ve Ahmet Bayraktar’ın tutukluluk süreleri üçer gün uzatıldı. Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan ile Mehmet Şefik Ormancıoğlu teminata bağlandı. Ormancıoğlu, teminat şartlarını yerine getiremediği için 20 gün hapse gönderildi

AKACAN HASTANELİK OLDU: Mehmet Akacan tutukluluğun görüşüldüğü mahkeme oturumunda fenalaşarak baygınlık geçirdi. Düşerek başını sanıkların oturduğu tahta banka vuran Mehmet Akacan, tutuklulukla ilgili kararı dinleyemeden ambulansla hastaneye kaldırıldı

Melin DOBRAN

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş dâhil “evrak sahteleme” ve “sahte evrakla tapu devri” iddiası ile tutuklanan 7 zanlı dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Merhum Hüseyin Cahit adına kayıtlı malları “sahte evrakla devralma” suçlamasıyla tutuklu bulunan Vakkas Altınbaş, Mehmet Altınbaş, Refet Uzun, Kemal Yorgancıoğlu, Ahmet Bayraktar’ın tutukluluk süreleri üçer gün uzatıldı. Akacan ve Ormancıoğlu teminata bağlandı. Ormancıoğlu teminat şartlarını yerine getiremediği için cezaevine gönderildi.

Soruşturma genişleyecek

Tutukluluğun görüşüldüğü davada ifade veren polis memuru Yalgı Döşenci, soruşturma kapsamının genişleyeceğini belirterek 10 kişinin daha ifadesi alınması gerektiğini söyledi. Döşenci, tapu dairesinden, bankadan ve vergi dairesinden de soruşturma yapılacağını kaydederek, zanlıların tutukluluk süresinin 8 gün daha uzatılmasını istedi. Yargıç tutukluluk süresinin 3 gün daha uzatılmasına karar verdi.

Tasdik memuru ordaymış gibi sözleşme imzalandığı belirlendi

Polis memuru, önceki gün verilen 1 günlük tutukluluk süresi içerisinde, sözleşmenin yapıldığı tarihte zanlı Vakkas Altınbaş ile Mehmet Altınbaş’ın şu an ülkede bulunmayan Orkun Altınbaş ile tasdik memuru oradaymış gibi sözleşmeyi tasdik ettiklerinin belirlendiğini anlattı. Zanlıların tutukluluk süresinde 6 kişinin sorgulandığı, 3 kişiden ifade alındığı bunların ikisinin sözleşmeden haberdar olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Sedef Altınbaş’ın da ifadesi gerekli

Dia Towers LTD. isimli şirketin direktörünün Sedef Altınbaş olduğunun tespit edildiğini belirten polis memuru, Sedef Altınbaş’ın da ifadesinin alınması gerektiğini söyledi. Ayrıca ülkede bulunmayan Orkun Altınbaş’ın da yurt dışından getirtilerek sorgulanacağı ifade edildi.

Mehmet Akacan fenalaştı

Yaklaşık 6 saat süren duruşmada Mehmet Akacan, sanıkların oturduğu banka fenalaşarak baygınlık geçirdi. Akacan, başını sanıkların oturduğu tahta banka çarptı. Mehmet Akacan, tutuklulukla ilgili kararı dinleyemeden ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Akacan teminata bağlandı

Yargıç Meltem Dündar, önündeki davanın 16 aylık bir mesele olmasına rağmen polisin bazı kanıtları incelemeyerek, tahkikatın eksik olduğuna vurgu yaptı. Dündar, Mehmet Akacan’la ilgili ortaya kesin bir iddia konulmadığını ve suçla bağlantısının araştırıldığının belirtildiğini ifade ederek soruşturmanın geri kalan kısmında bu isimlerin teminata bağlanmasına karar verdi.

Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan 100 bin TL teminat şartını yerine getirdi. Mehmet Şefik Ormancıoğlu ise mahkeme tarafından talep edilen 200 bin TL olan teminat şartını yerine getiremediği için 20 günü geçmemek kaydıyla cezaevine gönderildi. Akacan’ın ve Ormancıoğlu’nun yurt dışına çıkışları yasaklandı.