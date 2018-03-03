Uyuşturucunun yanında kumar düzeneği buldular

Polis Girne’de bir eve düzenlediği uyuşturucu baskınında internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatan sitelere call center hizmeti sağlayan iki kişi tutuklandı

Devrim DEMİR

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi önceki gece Girne’de iki üniversite öğrencisinin kaldığı eve uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Ekipler evde yaptıkları aramada, zanlıların, internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatan sitelere call center hizmeti sağladıklarını ortaya çıkardı.

Suçüstü yakalanan Bestami Caner Kınalı ile Recep Ayberk Adaklı’nın evinde polis ayrıca Hint Keneviri ele geçirdi.

Zanlılar dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Sanal betten teminata bağlandılar

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen teminat duruşmasında, Başsavcılık adına Savcı Emine Taşkın, Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez’i tanık olarak dinletti.

Zanlılar Bestami Caner Kınalı ile Recep Ayberk Adaklı’nın Beden Eğitimi ve Spor Yasası’na aykırı internet üzerinden sanal bahis oynatan sitelere call center hizmeti sağlama” suçundan tutuklandıklarını anlattı.

Suiçmez, geçtiğimiz gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Girne’de zanlıların yaşamakta olduğu eve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Narkotik ekibi tarafından zanlıların evinde yapılan aramada, internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatan sitelere call center hizmeti sağladıklarının ortaya çıktığını belirten Yahya Suiçmez, her iki zanlının da ülkemizde üniversite öğrencisi olarak bulunduklarını ifade etti.

Ev içinde bulunan bilgisayarlar ve 4 adet cep telefonunun emare olarak alındığını kaydeden Suiçmez, meseleyle ilgili soruşturmanın devam etmesine rağmen zanlıların soruşturmaya etki etme olasılıklarının bulunmadığını ifade ederek Kınalı ve Adaklı’nın mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Mesutoğlu, her iki zanlının da yurt dışına çıkışlarının yasaklanıp, 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamaları ve 5’er bin TL’lik nakdi teminat karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmasına emir verdi.

Adaklı uyuşturucu suçundan tutuklandı

Zanlı Recep Ayberk Adaklı’nın “Hintkeneviri Türü Kanunsuz Uyuşturucu Madde Yetiştirmek” ve “Hintkeneviri Türü Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçlarından methaldar olduğunu belirten polis çavuşu Barış Duman, meseleyle ilgili tahkikatın yeni başladığına ve soruşturulması gereken şahıslar olduğuna dikkat çekerek, soruşturmaya etki etme olasılığı bulunan zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mesutoğlu, soruşturmanın salimen yürütülebilmesine olanak sağlamak amacıyla zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.