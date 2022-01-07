Uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı

(Kamalı Haber) – Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanığın aleyhindeki kararı Başkan Aksun açıkladı. Aksun, sanık Murat Aykol’un işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğunun altını çizdi.

Aksun, sanığın bulundurduğu uyuşturucunun en tehlikeli türlerden olan eroin türü olmasını, uyuşturucunun miktarının külliyatlı oluşunu aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Aksun, kamu menfaati gereği bu tür suçlara mahkûmiyet verilirken, caydırıcı ceza uygulanması gerektiğini ve bu nedenle sanığı mahkûm olduğu suçlardan 4 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.