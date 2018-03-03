Ülkü Yurdu yoluna devam ediyor

Haftanın açılış maçında konuk ettiği Mağusa Türk Gücü’nü dört golle geçen Baf Ülkü Yurdu kendisi için çok önemli bir galibiyete imza attı. Cezalı Joseph’den yoksun bir kadro ile mücadele eden ev sahibi ekip, yine Felix’in muhteşem oyunu ile sonuca gitmeyi başardı. Geçen hafta Türk Ocağı’nı deplasmanda mağlup eden kırmızı yeşilliler, sahasında da rakibine geçit vermeyerek yoluna bu haftada kayıpsız devam etti. İki gol atan ve bir golünde hazırlayıcısı olan Felix dün akşam yine sahanın en iyilerindendi. Konuk Türk Gücü ise puan ve puanlar almak için geldiği bu zor deplasmanda istediği oyunu oynayamayınca sahadan mağlup olarak ayrılmak zorunda kaldı.

Maça her iki ekipte temkinli başladı. İlk yirmi dakikada pek de önemli bir pozisyon izleyemedik. Daha sonra sahneye çıkan Felix ilk golün hazırlayıcısı oldu. Bu futbolcunun vuruşunda Türkkan’dan seken topu İltaç düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ve takımını öne geçiren golü kaydetti. Gol ile birlikte daha etkin bir futbol ortaya koyan ev sahibi ekip, hemen ardından Felix ile ikinci golü bulmakta gecikmedi. Tabi bu golde Türk Gücü müdafasının da hatası çok büyüktü. Bir anda iki farklı geriye düşen deplasman ekibi oyunda dengeyi kurmakta gecikmedi. Önce Omokafe, sonra da Arif karşı karşıya pozisyonlarda topu dışarı atınca Türk Gücü mutlak fırsatları değerlendiremedi. Eğer bu pozisyonlar gol ile sonuçlansaydı, maçın gidişatı daha farklı olabilirdi.

İkinci yarıya Türk Gücü, Halil Turan’ı alarak başladıysa da golü bulan ev sahibi ekip oldu. Türk Gücü defansını az adamla yakalayan Ülkü Yurdu, Mete’nin pasında Felix ile farkı üçe çıkardı. Üç farklı üstünlüğü yakalayan kırmızı yeşilliler bir bakıma maçı da koparmayı başardı. Yasin’in penaltı golüne, Mete’nin serbest atıştaki güzel vuruşu ile karşılık veren Ülkü Yurdu rakibini 4-1 mağlup ederek üç puanı hak ederek kazanmasını bildi. Karşılaşmanın hakemleri bu zorlu maçı ufak tefek hatalar dışında başarı ile yönettiler.