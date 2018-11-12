Ülkü Yurdu farka koştu

Mustafa BAHADIR

Ligde aldığı başarılı sonuçlar ile dikkatleri üzerine toplayan Ülkü Yurdu sahasında konuk ettiği G.H.Evi’ni beş golle geçerek üç puanın sahibi oldu. Ev sahibi ekip bir penaltı atışından yararlanamazken, maçın son bölümlerinde farka koşmasını bildi. Dünkü farklı galibiyette üç gol atan Mehmet Göktaş öne çıkan isim olurken, diğer futbolcularda verdikleri mücadele ile galibiyete büyük katkı sağladılar. G.H. Evi ise başa baş mücadele ettiği karşılaşmada son anlarda oyundan düştü ve arka arkaya gelen gollere engel olamadı.

Maçın ilk yarısı oldukça heyecanlı geçti. Daha ilk dakika dolmadan Azat’ın düşürülmesi ile Ülkü Yurdu penaltı kazandı. Bu pozisyona G.H. Evi cephesinin büyük itirazları olmasına rağmen karar değişmedi. Atışı Ahmet Hatay kullandı, ancak kaleci Okyanus gole izin vermedi. Oyunun ilk yarısı pozisyon açısından iyi geçti. Her iki takımda önemli fırsatlar bulmasına rağmen bunu tek değerlendiren ev sahibi oldu. Ahmet Hatay’ın kullandığı köşe atışında arka direkte topla buluşan M. Göktaş takımını öne geçiren golü kaydetti. Golden sonra Halk Evi eşitliği sağlamak için rakip kaleye yüklendiyse de bulduğu fırsatları kullanamadı. Devreyi Ülkü Yurdu önde kapadı.

İkinci yarı tempo olarak biraz daha düşük geçti. Ülkü Yurdu skoru korumak için kontra atak futbolu tercih ederken, Halk Evi kanatlardan rakibini zorlamaya çalıştı. Maçın kopma noktası ise 77.dakika oldu. Bu dakikada penaltıyı gole çeviremeyen Ahmet Hatay klasına yakışır bir vuruşla hem kendini affettirdi, hem de farkı ikiye çıkardı. Gelen ikinci gol Halk Evi’nin tüm direncini yıktı. Ülkü Yurdu art arda bulduğu goller ile farkı beşe çıkarmasını bildi. Karşılaşmayı beş golle kazanan Ülkü Yurdu sahaya gelen taraftarlarını oldukça mutlu ederken, ligin dişli ekiplerinden birisi olduğunu gösterdi. G.H. Evi ise ilk yarısını iyi oynadığı maçı farklı kaybederek bu haftayı da puansız kapamak zorunda kaldı.