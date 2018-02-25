Üç puan Oyna GG’nin

K-Pet Süper Lig’in alt sıralarını yakından ilgilendiren maçta G.Gücü 3 puan alarak Ozanköy’ü eli boş gönderdi.

Bol gollü maçın galibi G.Gücü olurken iki takım da maça istekli ve arzulu başladılar. İlk dakikadan itibaren golü düşünmeleri maçın bol gollü tamamlanmasına olanak tanıdı. Bu gollü maçta kaçan net fırsatları da düşünürsek maç çok daha gole sahne olabilirdi. Nitekim gollü maçta forvetler mi iyiydi, yoksa savunmalar mı kötüydü diye sorarsanız, cevabım net olarak savunmalar kötüydü derim. Ama Ozanköy’ün savunma hataları inanılmaz dikkat çekiciydi. Hal böyle olunca da GG’yi kovalasalar da yetişemediler ve ciddi bir mağlubiyet aldılar. GG aldığı bu galibiyetle derin bir nefes de almış oldu. Hem Ozanköy’e üst sıralara tırmanma ışığını göstermedi, hem de puan farkını 12 puana çıkarttılar. Bu da 4 maç demektir.

Maçta savunma hataları dikkat çekse de Hakan’ın açtığı gol perdesinde attığı gol ayakta alkışlandı. Debola çok çalışıp bir gole imza atarken, oyundan sakatlanıp çıkana kadar Ahmet Can ve Agit sahanın en iyilerindendi. Bu arzu ve istekle GG devam ederse üst sıralara tırmanışı sürecektir deyip Ozanköy’e geçmek istiyorum.

Ozanköy’de iyi bir kadro var. En azından isim bazında. Ancak bu kadar çok savunma hatası yaparsanız ‘ağzınızla kuş tutsanız’ bile galip gelme şansınız çok azdır. Zaten ligde kalma şansları da gittikçe azalıyor. Eğer dün bu maçı kazanma başarısı gösterseler ve haftaya oynanacak Y.Boğaziçi maçını da kazansalar 6 puan onları üst sıralara doğru atmak için iyi bir moral olacaktı. Çünkü hem GG, hem de Y.Boğaziçi onların bire bir rakipleridir.

Maçın ilk yarısında iyi direnç gösterirken ikinci devre GG’nin oyunu soğutma ve tempoyu aşağıya çekmesine reaksiyon veremedi ve Debola’nın gelen 4. GG golü onların bütün morallerini de yıkarak onları karamsarlığa itti. Debola’nın kafa golünde ne Zihni, ne Mike ne de Naimke hava topuna çıkmazken sahanın en kısası 1.60 m’lik Debola kafayı çaktı ve maçı da koparmış oldu.

Maçta birçok kırılma anı olsa da her iki takım da bu kırılma anlarında basit hatalar ve önemli golleri kaçırırken sonuçta 3 puan Oyna GG’nin oldu.