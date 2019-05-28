UBP-HP hükümeti ilk toplantısını yapıyor

UBP-HP hükümeti ilk Bakanlar Kurulu toplantısını yapmak üzere toplandı.
Başbakanlık Bakanlar Kurulu toplantı salonunda Başbakan Ersin Tatar başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı saat 12.500’de başladı.
Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde basına görüntü verildi ancak açıklama yapılmadı.
UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın başbakanlığındaki UBP-HP koalisyonunda 7 UBP’li, 3 de HP’li bakan görev yapıyor.
Kabinesi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya 22 Mayıs’ta sunulan yeni hükümetin programı dün Cumhuriyet Meclisi’nde okunmuştu. Hükümet programı görüşmeleri Perşembe gün yapılacak ve aynı gün tamamlanması halinde cumartesi de güven oylamasına gidilecek.