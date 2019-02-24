Türk Gücü attıkça coştu

İki ekip açısından büyük önem taşıyan maçta adeta rakibini gole boğan Mağusa Türk Gücü zirve yarışında yoluna devam etti. Ev sahibi Binatlı karşısında maçı baştan sona üstün götüren Türk Gücü, ilk yarıda iki, ikinci yarıda da beş gol bularak rakibine ağır bir yenilgi tattırdı. Ligde zor günler yaşayan Binatlı ise maç boyunca hiçbir varlık gösteremedi ve umutlarını gelecek haftalara bıraktı. Türk Gücü dün takım olarak iyi bir futbol sergilerken, özellikle ikinci yarıda farka koştu ve sahadan rahat bir galibiyetle ayrılmasını bildi. Binatlı özellikle defansta verdiği açıklarla farklı yenilgiden kurtulamazken, Türk Gücü ise golleri peş peşe atarak adeta coştu.

Oyuna atak ve istekli başlayan Türk Gücü, oldukça etkili görüldü. Rakibini yarı sahasına hapseden deplasman ekibi daha ilk dakikalarda Peter ile öne geçmeyi başardı. Gelen gol ile rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Türk Gücü, ilk yarının sonlarında taç atışından gelen topta Uğur ile farkı ikiye çıkardı. Binatlı ilk yarı boyunca istediği oyunu ortaya koymaktan çok uzaktı. Defansta yapılan büyük hatalar, hatlar arası kopukluklar, pas yapamama ve ileride çoğalamama sonucunda ev sahibi ekip rakibi karşısında hiç etkili olamadı.

İkinci yarıya biraz toparlanarak giren ev sahibi ekip, Burak ve Victory ile bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Daha sonra oyunda tekrar üstünlüğü ele gerçiren Türk Gücü Mehmet Erol’un jeneriklik golü ile adeta maçı kopardı. Gelen bu gol farkın habercisi oldu. Binatlı’nın az olan ümitleri bu gol ile yıkılırken, goller peş peşe gelmeye başladı. Maç öncesi Türk gücü açısından zorlu geçmesi beklenen karşılaşma adeta gol yağmuruna dönüştü ve yedi gol ile karşılaşma sona erdi. Türk Gücü yoluna devam ederken, Binatlı zor durumdan kurtulamadı.