Trafiğe bir can daha verdik

Ülkemizde 27 yaşında bir genç sabaha karşı gerçekleşen trafik kazasına hayatını kaybetti. Boğazköy’deki kazada 27 yaşındaki Ercan Biçer hayatını kaybederken ayni aracta yolcu olarak bulunan 26 yaşındaki Mehmet Yapıcı ağır yaralandı.

Polis ölümlü trafik kazasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Ölümle neticelenen trafik Kazasi

12.08.2022 tarihinde, saat 01:15 sıralarında, Boğazköy’de Atatürk Caddesi üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Lefkosa’da sakin Ercan BİÇER (E-27), yönetimindeki FV 333 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu sola meyilli viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan dışarı çıkarak banket içerisinde bulunan selvi ağacına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücü Ercan BİÇER olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada ağır yaralanan ayni aracta yolcu olarak bulunan Lefkosa’da sakin Mehmet YAPICI (E-26) kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakim servisinde müşahade altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.