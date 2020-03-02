Teşekkürler…

Fevzi BEYAR

K-Pet Süper Ligin en formda, en güzel futbolunu oynayan iki takımımızın karşılaşmasında yedi gol izleyen bizler, maç süresince hop oturup hop kalkık! Bizlere böylesine güzel ve heyecanlı futbol izlettiren Merit Alsancak Yeşilova ve Mağusa Türk Gücü kulüplerine teşekkürlerimi öncelikle sunmak isterim.

Doksan dakikası heyecan dolu geçen müsabakayı fazla kesmeden oynatan, müsabaka hakeminin görmediği pozisyonları tarafsız ve doğru bir şekilde aktaran iki yardımcı hakeme de teşekkür ederiz. Onlar olmasaydı inanın futbol zevki bu kadar güzel olmayacaktı! Başta müsabaka hakemi Utku Hamamcıoğlu, yardımcıları Hakan Gök ve Sabriye Atikoğlu, sahadaki futbolcular kadar başarılıydılar. Hele ki yardımcı hakem Hakan Gök, müsabaka hakeminin vermediği penaltıda(elle oynama) ısrar etmesi hakkaniyet adına önemli bir gelişmeydi.

Namı diğer “Şampiyon” Mağusa Türk Gücü’nden başlayıp maçı analiz edecek olur isek Teknik Direktör Ali Oraloğlu, Kupa mücadelesini de düşünmüş olsa gerek Yusuf Beyazi ve Sami Ergazi’yi ilk 11’e alarak rotasyonlu bir kadro ile maça başladı. Mağusa Türk Gücü’nün şampiyonluklara koşmasındaki en büyük etken de işte bu bir birini aratmayan kadro zenginliğidir aslında! Nitekim oyuna hızlı başlayan Mağusa ekibi, 4. Dakikada Peter’in ayağından ilk golünü buldu. Ayni tempoda oyunu sürdüren Mağusalılar, Yasin’in penaltıdan, Şenol’un ve Dinopeter’in ayağından kazandığı gollerini dörde çıkardılar. Dört gole karşılık 3 gol yemeleri kendilerini strese soksa da Mağusa Türk Gücü’nün sonradan oyuna giren yedekleri maça denge getirip sahadan galibiyetle ayrılmalarına yetti.

Mağusa Türk Gücü’nü bir bütün olarak analiz ettiğimde güçlü bir kadroya sahip oldukları kesin. Hele orta saha ve forvetleri ülkemiz standartlarının üzerinde. Savunma Blok’u diğer takımlarımızın ayarında. En büyük sıkıntıları da bu alanda! Arkadan gelen yetenekli genç futbolcuları bilmem ama bu bölge güçlendirilirse üç değil beş yıl şampiyonluğu kimseye kaptırmazlar…

Merit Alsancak Yeşilova, her şeyiyle takdir edilecek bir kulüp. Ligdeki sıralamalarından çok futbola katkı vermeye çalışıyorlar. Güzel ve ofansif futbol yanında genç yetenekleri ülke futboluna katmayı amaç edinmiş görünüyorlar. Sahaya sürdükleri gençler bunun bariz göstergesi. Daha sağlam ve güçlü bir savunma bloku yaratabilecekken genç, ancak deneyimsiz Mehmet Erduran’ı Dinopeter ve Peter’in karşısına çıkarmak bu ulvi amacın göstergesi olsa gerek.

Yazımın sonunda sahada sportmence mücadele eden oyuncular ve futbol sevkimizin artmasında emeğe geçen hakem triosuna bir kez daha teşekkür etmek isterim. Gerçekten dün gözümüzün pası silindi, bol gollü güzel bir futbol izledik. Tekrar teşekkürler…