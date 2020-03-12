Teminata bağlanıp eve gönderildi

KKTC’de öğrenci vizesi ile ikamet eden zanlı Safa Hakan Can Aravan, eski sevgilisine fiziksel şiddet gösterdiği gerekçesi ile tutuklanıp dün mahkemeye çıkarıldı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da meydana gelen “Vahim Zarar”, “Şiddet tehditti”, “Ciddi darp”, “Kasti hasar” suçlarından tutuklanan zanlı Safa Hakan Can Aravan dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Kamuran Kale, zanlı Safa Hakan Can Aravan’ın 07 Mart 2020 tarihinde, 01.00-11.00 saatleri arasında eski sevgilisi E.G.’ye, kendisini aldattığı gerekçesi ile şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Kale, zanlının yine sevgilisi ile ilişkilerini konuşmak amacı ile kendisine ait JV 767 plakalı araba ile Lefkoşa’dan birlikte çıkıp Lefkoşa Dikmen Anayolu’ndan E. G.’nin yüzüne vurup ciddi bir şekilde darp etmesine müteakip Girne boğazı Piknik Alanı’nda da cep telefonu kablosu ile bacaklarına vurup ciddi şekilde darp edip sol alt dişinin kırılmasına sebebiyet verdiğini kaydetti.

Zanlının ayrıca E.G’nin cep telefonunu da kırdığını kaydeden kale, meselenin polisin bilgisine 09 Mart 2020 tarihinde geldiğini ve E.G’nin aynı gün LDH Acil servisine götürülerek doktor kontrolünden geçirilerek, raporlar temin edildiğini anlattı.

Kale, kanunsuz olarak hasara uğratılan eşyaların emare olarak alındığını söyleyerek, zanlının 10 Mart 2020 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Aynı gün zanlının gönüllü bir ifade verdiğini ve soruşturmanın tamamlandığını söyleyen Kale, TC vatandaşı olup, üniversite öğrencisi olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 12 bin 500 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve belirtilen ikamet adresinden izinsiz ayrılmaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.