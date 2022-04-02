Tatar: Kıbrıs Türkü’nün dünyada kabul görmesi ve refah içinde bir gelecek için çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının dünyada kabul görmesi ve refah bir gelecek için çalıştıklarını vurgulayarak, “Birbirimize kenetlenerek bu davayı sonuna kadar onurlu bir şekilde sürdürmek vatana ve ecdada olan borcumuzdur” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Ülkü Ocakları’nın düzenlediği “Adım Adım Turan” temalı gala gecesine katıldı.

TATAR

Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, geceye katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Memleketimize ve Türk dünyasına hizmet etmek ve büyük Türk ulusunun kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının mücadelesine katkı sağlamak hepimizin onur kaynağıdır” dedi.

Kıbrıs Türk halkının, haklı yerini alması için Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin verdiği desteğin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle yapılan Maraş açılımına değinerek, KKTC’nin hem ekonomik anlamda hem de turizm alanında gelişeceğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının dünyada kabul görmesi ve refah bir gelecek için çalıştıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Ülkü Ocakları’nın özellikle genç üyelerinin yaptığı katkı ve verdiği gücü takdir ettiğini dile getirdi.

“BARIŞ VE GÜVENLİK İÇİNDE YAŞAYABİLİYORSAK BU ANAVATAN TÜRKİYE’NİN SAĞLADIĞI GARANTÖRLÜĞE VE 1974’TEN BERİ ADADA BULUNAN TÜRK ASKERİNE BAĞLIDIR”

Vatan sevgisi ve gönül birliğinin önemini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Ukrayna-Rusya savaşına atıfta bulunarak, “Biz Kıbrıslı Türkler, bu adada barış ve güvenlik içinde yaşayabiliyorsak, bu Anavatan Türkiye’nin sağladığı garantörlüğe ve 1974’ten beri adada bulunan Türk askerine bağlıdır” şeklinde konuştu.

Federasyon anlayışının “Kıbrıs Türk halkını asimile ederek, zamanla Türkiye’den koparmayı içerdiğini” ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon anlayışının geride kaldığını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin de tam desteğiyle artık yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devlet siyasetini izlediklerini söyledi.

“BİRBİRİMİZE KENETLENEREK BU DAVAYI SONUNA KADAR ONURLU BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRMEK VATANA VE ECDADA OLAN BORCUMUZDUR”

Kıbrıs Türk halkının yıllardır verdiği mücadeleyle direndiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz büyük milletin evlatlarıyız. Birbirimize kenetlenerek bu davayı sonuna kadar onurlu bir şekilde sürdürmek vatana ve ecdada olan borcumuzdur” dedi.