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Taşkale kırmızı ışık dinlemedi

22 Aralık 2020
Ali Rıza Taşkale



Lefkoşa’da 47 yaşındaki Ali Rıza Taşkale aracıyla kırmızı ışıkta geçince kaza kaçınılmaz oldu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklama şöyle: Bugün saat 14.20 sıralarında Lefkoşa’da Şht. Mehmet Mustafa Sokak üzerinde Ali Rıza Taşkale (E-47) yönetimindeki ZNH 774 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada kırmızı ışıkta durmayıp Şht Kemal Ünal caddesine giriş yapması sonucu o sırada yeşil ışığın yanması sonucu yoluna devam eden Fatma Yeniçeri (K-44) yönetimindeki NL 693 plakalı aracın sol yan kısmına çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan NL 693 plakalı araç sürücüsünün tedavisi halen LDH’DE sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.



devlet piyangosu





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22 Aralık 2020


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