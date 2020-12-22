Taşkale kırmızı ışık dinlemedi

Lefkoşa’da 47 yaşındaki Ali Rıza Taşkale aracıyla kırmızı ışıkta geçince kaza kaçınılmaz oldu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklama şöyle: Bugün saat 14.20 sıralarında Lefkoşa’da Şht. Mehmet Mustafa Sokak üzerinde Ali Rıza Taşkale (E-47) yönetimindeki ZNH 774 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada kırmızı ışıkta durmayıp Şht Kemal Ünal caddesine giriş yapması sonucu o sırada yeşil ışığın yanması sonucu yoluna devam eden Fatma Yeniçeri (K-44) yönetimindeki NL 693 plakalı aracın sol yan kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan NL 693 plakalı araç sürücüsünün tedavisi halen LDH’DE sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.