Suçüstü yakalandılar

Girne’de sanal bahise yönelik geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda tutuklanan 6 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı

Devrim DEMİR

Mali Şube ekipleri, yasadışı sanal bahis çeteleriyle yoğun mücadeleye devam ediyor. Girne’de geçtiğimiz hafta yasadışı sanal bahis oynattıkları tespit edilen üç ayrı iş yerine düzenlenen operasyonda 4 kişiyi tutuklayan Mali Şube ekipleri, operasyon anında delilleri yok etmeye çalışan biri kadın 2 kişiyi de tespit ederek tutukladı. Aralarında geçtiğimiz aylarda yasadışı sanal bahis oynatma suçundan yakalanan ve teminatla serbest kalan iki kişinin de bulunduğu 6 kişi, tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yasadışı sanal bahis oynatan sitelere finans sağladıkları tespit edilen Hakan Törehan, Mehmet Mustafa Gün, Berk Osmanlılar ve yasadışı sanal bahis oynattığı tespit edilen zanlı Cemal Doğan Tokgezer’in yanı sıra operasyon sırasında delilleri karartmaya çalışırken suçüstü yakalanan Mustafa Abraşoğlu ile Ayşe Reyhan Avcı’da teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

Soruşturmaları tamamlandı

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen teminat duruşmasında, Başsavcılık adına Savcı Mustafa Atakara, Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez’i tanık olarak dinletti.

Zanlılar, Hakan Törehan, Mehmet Mustafa Gün, Berk Osmanlılar’ın “Beden Eğitimi ve Spor Yasası’na aykırı internet üzerinden sanal bahis oynatan sitelere finans sağlama” suçundan methaldar olduklarını ifade eden polis çavuşu Yahya Suiçmez, geçtiğimiz hafta Hakan Törehan’a ait üç ayrı adresteki apartman dairelerine operasyon düzenlediklerini söyledi.

Suiçmez, operasyonda Hakan Törehan, Mehmet Mustafa Gün ve Berk Osmanlılar’ın yasa dışı sanal bahis oynatılması için finans sağladıkları tespit edilerek tutuklandıklarını ifade etti.

Zanlı Cemal Doğan Tokgezer’in ise “Beden Eğitimi ve Spor Yasası’na aykırı internet üzerinden sanal bahis oynatma” suçlamasıyla tutuklandığını kaydeden Suiçmez, operasyonda internet üzerinden yasadışı sanal bahis oynatmak amacıyla kullanılan 10 adet bilgisayar, 3 adet cep telefonu, 90 adet banka hesap cüzdanı ve 24 adet bankamatik kartı ele geçirdiklerini belirtti.

Ele geçirilen bilgisayarların bir kısmının incelenmek üzere Türkiye’ye gönderileceğini dile getiren Suiçmez, ülkemizde uzman sıkıntısı yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın halen devam etmesine rağmen zanlıların soruşturmaya etki etme olasılıkları kalmadığını kaydeden Suiçmez, yargılanıncaya değin mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Zanlılar teminatla serbest

Yargıç Mesutoğlu, zanlılar Hakan Törehan, Mehmet Mustafa Gün ve Berk Osmanlılar’ın yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, KKTC vatandaşı ikişer kişinin zanlıların lehinde 100’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması, 10’ar bin TL nakdi teminat ve 200’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamaları karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmalarına emir verdi.

Yargıç Mesutoğlu, zanlı Cemal Doğan Tokgezer’in ise yurt dışına çıkışının yasaklanıp, KKTC vatandaşı bir kişinin zanlı lehinde 150 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 30 bin TL’lik nakdi teminat karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmasına emir verdi.

Suçüstü yakalandılar

Operasyon sırasında delilleri kararttıkları gerekçesiyle tutuklanan Mustafa Abraşoğlu ile Ayşe Reyhan Avcı’da teminat duruşmasına çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen teminat duruşmasında, Başsavcılık adına Savcı Mustafa Atakara, Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis memuru Mehmet Davulcu’yu tanık olarak dinletti. Zanlıların “Suçu Örtme” suçundan methaldar olduklarını belirten polis memuru Mehmet Davulcu, yasa dışı sanal bahis operasyonu sırasında zanlı Mustafa Abraşoğlu’nun, Hakan Törehan’ın park yerinde bulunan aracını yedek anahtarla açarak içerisinde operasyonla ilgili deliller bulunan I Phone X marka cep telefonunu polisten gizlemek amacıyla aldığını ifade etti. Davulcu, zanlı Ayşe Reyhan Avcı’nın ise operasyon sırasında, operasyonun yapıldığı birinci adrese gelip, kendisini temizlikçi olarak tanıtıp, içerisinde yasa dışı bahisle ilgili deliller bulunan Hakan Törehan’a ait laptop bilgisayarı koynuna saklayarak kaçırmaya çalıştığı sırada görevli polisler tarafından tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Suçüstü gereği tutuklanan zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis memuru Mehmet Davulcu, zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti. Yargıç Mesutoğlu, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanıp, tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, en yakın polis karakoluna haftada 1 kez ispat-ı vücut yapmaları, 3’er bin TL’lik nakdi teminat ve 30’ar bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamaları karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmalarına emir verdi.