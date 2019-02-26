Suç ortakları aranıyor

Güzelyurt’ta Oğuz Altunterim’i vurma suçlaması ile tutuklanan Hüsnü Durusoy, İsmail Mavideniz ve Berkem Demir dün mahkemeye çıkarıldı ve mahkeme zanlılar aleyhinde üçer gün tutukluluk emri verdi

Gürsel KARAGÖZLÜ

Güzelyurt’ta Oğuz Altunterim’in silahlı saldırıya uğraması ile ilgili yürütülen soruşturmada zanlı olarak görülen Hüsnü Durusoy, İsmail Mavideniz ve Berkem Demir Güzelyurt’ta dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar hakkında 3’er gün tutukluluk emri verildi. Olayla bağlantısı olduğu düşünülen İsmail Keçeli ve henüz kimliği belli olmayan bir kişinin arandığı belirtildi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde ifade veren polis memuru Hüseyin Özakdenizli, Oğuz Altunterim’in sağ ayak baldırından ateşli silahla vurularak ağır yaralandığını anlattı. Zanlı Hüsnü Dorusoy’un duruşma öncesinde Altunterim’i kendisinin vurduğuna dair ifade verdiğini, tabancanın da yerini göstererek emare olarak alındığını söyledi.

Özakdenizli, konuyla ilgili alınacak ifadeler, incelenecek kamera ve telefon kayıtları olduğunu belirtti, polis, olayda kullanılan silahın balistik incelenmesinin yapılacağını, boş kovanın aranacağını ifade etti.

Avukatı Mustafa Asena, Hüsnü Dorusoy’un suçunu itiraf ettiğini dolayısıyla İsmail Mavideniz ve Berkem Demir’in yapılacak incelemelere müdahale şansı olmadığını savundu, Mavideniz ve Demir aleyhindeki tutukluluk talebine itiraz etti.

Yargıç Çiğdem Güzeler, soruşturmanın henüz yeni başladığı ve yapılacak araştırma ile incelemeler olduğu gerekçesiyle zanlıların 3’er gün tutuklu kalmasına emir verdi.