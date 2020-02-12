Şu bizim CAS meselesi…

Fevzi BEYAR

UEFA’ya üye Norveç ekibi Valerenga’nın ülkemizde kamp yapmasının ardından yüreği kabaran KTFF Başkanımız Hasan Sertoğlu’nun, ülkemizde kangren konumuna gelen spor ambargolarını kırmak girişimlerinin tekrar depreşmesi sevindirici!

“Bu işi çözerse CAS çözer” düşüncesiyle yola çıktığını vurgulayan Sayın Sertoğlu, Dünya sporunun en üst mercii olan Uluslar arası Spor Tahkim Mahkemesi’ne başvuracağını ilan etti. O günden beridir karşılaştığım onlarca sporsever ağız birliği yapmışçasına ‘bu kez bir şeyler olur mu?’ sorusunu yönettiler bana…

Konu ile ilgili görüşlerimi belirtmeden önce şunu belirtmeme izin veriniz Sayın Sertoğlu’nun bugün belirttiği görüşler doğru, ancak çok geç kalınmış bir girişim. Yedi yıl önce 2003’te yaptığı yanlışlık, KOP’la birlikte gerçekleştirdiği “Kıbrıs’ta futbol için geçici anlaşma” metnine imza atması, onun elini kolunu bağlamış görünmektedir. Her yaptığı girişimin karşısında bu metin çıkmakta, daha ileri gitmesini engellemektedir. Kısaca Sayın Sertoğlu, paralı danışmanı Joreme CHampenge ve dış ilişkiler sorumlusu Sayın Orçun Kamalı’nın yanlış yönlendirmelerinden dolayı ‘çıkmazla’ karşı karşıya bırakmış garabet belgenin esiri kılmıştır!

Siz bakmayın KOP Başkanı George Koumas’ın Türkler CAS’a başvuramaz sözüne. Bal gibi başvururuz ancak karşılaşacağımız yanıt, FİFA’nın devamlı karşımıza çıkardığı şu metinde olacaktır!

Bizlerin her yazısına: “FİFA, eldeki konuyu ele almak için geçerli çerçevenin, KOP ve KTFF tarafından imzalanan ve 5 Kasım 2013 tarihinde FİFA ve UEFA tarafından tanıklık edilen “Kıbrıs’ta Futbol için Geçici Anlaşma” olarak kaldığını düşünüyor. Geçici Anlaşma, FİFA ve UEFA yasalarına tam ilişkin olarak atılması gereken adımları ayrıntılı olarak ortaya koymakta, diğer hususların yanı sıra kulüp dostluk ve uluslararası kulüp dostluk maçlarını da kapsamaktadır. Geçici anlaşmanın bugüne kadar uygulanmadığı üzücüdür!

Karşılaşılan zorluklara rağmen FİFA, UEFA ile tam bir işbirliği içinde, geçici anlaşmanın uygulanmasını sağlamak için ilgilenen herkesin hizmetindedir!”

Böylesi bir savunma ile karşımıza çıkıldığında CAS (Uluslar arası Spor Tahkim Mahkemesi) bizlere, İmza koyduğunuz anlaşmaya niye uymuyorsunuz, demez mi sizce?

Özetlersek ne istiyor, ne diyor bize FIFA yetkilileri: “Anlaştığımız gibi hep birlikte imza koyduğumuz metne uyunuz, yani gidip KOP’a üye olunuz, taleplerinizin tümü, (kulüp ve uluslar arası dostluk maçları) hemen yürürlüğe girer”.

Evet, haklıyız. KOP’a üye olmak imkânsızdan öte bir olgu. Ancak bunu imza atarken düşünmeliydik…